Супермодель из США стала беззубой бездомной

Популярная американская фитнес-модель стала бездомной из-за алкоголя и наркотиков. История головокружительного падения с фотографиями появилась в соцсетях.
Речь о Лони Уилсон, которая была востребованной супермоделью и сотрудничала со многими косметическими компаниями и известными брендами. Но популярность не пошла на пользу Лони: она стала наркозависимой и пристрастилась к алкоголю.
За короткое время модель промотала все заработанное и даже заложила дом, которого вскоре лишилась. Сейчас она бездомная, еду и одежду добывает на помойке, а о былой красоте уже ничего не напоминает.
По признанию бывшей модели, она коротко стрижется, чтобы ничего не напоминало о ее утраченной красоте, и редко моется, боясь быть изнасилованной.