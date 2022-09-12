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2 часа назад

Головокружительное падение: супермодель из США стала беззубой бездомной

Русская семерка

Популярная американская фитнес-модель стала бездомной из-за алкоголя и наркотиков. История головокружительного падения с фотографиями появилась в соцсетях.

Супермодель из США стала беззубой бездомной
Фото: Русская СемеркаРусская Семерка

Речь о Лони Уилсон, которая была востребованной супермоделью и сотрудничала со многими косметическими компаниями и известными брендами. Но популярность не пошла на пользу Лони: она стала наркозависимой и пристрастилась к алкоголю.

За короткое время модель промотала все заработанное и даже заложила дом, которого вскоре лишилась. Сейчас она бездомная, еду и одежду добывает на помойке, а о былой красоте уже ничего не напоминает.

По признанию бывшей модели, она коротко стрижется, чтобы ничего не напоминало о ее утраченной красоте, и редко моется, боясь быть изнасилованной.

Красота,
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