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1 час назад

Врач назвала помогающий от темных пятен на коже сухофрукт

Lenta.ru

Курага способствует удалению темных пятен с кожи, рассказала спортивный врач Александра Пурига. У себя в Telegram-канале она назвала сухофрукт, помогающий от излишней пигментации.

Врач назвала помогающий от темных пятен на коже сухофрукт
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пурига рассказала, что курага содержит бета-каротин, который при попадании в организм превращается в витамин А, защищает кожу от повреждений и, в частности, способствует удалению темных пятен.

Врач также указала на то, что концентрация питательных веществ, витаминов и минералов в 100 граммах кураги выше, чем в аналогичном количестве абрикосов. При сушке, продолжила она, абрикос теряет влагу, поэтому витамины концентрируются в остатках мякоти.

«Курага на на 80% состоит из легкоусвояемых углеводов — моно- и дисахаридов, поэтому людям, страдающим сахарными диабетом не рекомендовано добавлять курагу в свой рацион», — предупредила Пурига.

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