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40 минут назад

Реальные отзывы: гелевая маска для глаз

Мира Маркина

Многоразовые гелевые маски для глаз пользуются популярностью уже не первый год. Основной их плюс в простоте использования и эффективности. Такую маску достаточно положить в морозилку или просто холодильную камеру и утром надеть как очки на 10-15 минут – благодаря охлаждающему эффекту она хорошо снимает утреннюю отечность с области вокруг глаз, маскирует сосуды и немного подтягивает кожу.

Реальные отзывы: гелевая маска для глаз
Фото: РамблерРамблер

Маски бывают заполнены гелем или гелевыми шариками – это не имеет особого значения, так как главная задача наполнителя – хорошо сохранять холод, который и приводит в тонус сосуды, улучшая микроциркуляцию крови, что, в свою очередь, способствует устранению не только отеков, но и темных кругов под глазами.

Перед использованием маски стоит очистить кожу лица и области вокруг глаз, а после – нанести увлажняющее средство для век.

Если вы хотите использовать маску в качестве помощника для расслабления перед сном, напротив, подержите маску немного в горячей воде и когда она станет теплой, наденьте ее.

Стоимость многоразовых гелевых масок для лица начинается примерно от 250 рублей.

Реальные отзывы

Тёплая маска отлично расслабляет кожу и снимает напряжение после тяжелого рабочего дня – с ней быстрее засыпаешь, если надеть перед сном. Холодную маску я использую с утра – помогает быстрее проснуться. Можно этой маской заменить патчи, тк она отлично снимает отёки и кожа становится свежее.

После использования есть приятное ощущение прохлады. Круги под глазами, правда, никуда не делись. А вот то, что маска расслабляет и снимает усталость — это да.

Я пользуюсь гелевой маской против морщин, она накладывается на глазки как очки, только процедуры по 5-7 минут каждый день. Очень хороший эффект – снимает усталость с глаз и мелкие мимические морщинки разглаживает, мне очень нравится эффект.

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