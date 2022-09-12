Тренды в окрашивании волос на осень-2022

Осенне-зимний период только начался, но уже можно с уверенностью сказать, что он порадует нас и наших клиентов разнообразием трендов и техник в окрашивании. Любую непогоду и настроение всегда можно скрасить бьюти-преображением, и в этом сезоне будет, чем вдохновиться.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Максим Майер Эксперт по колористике, стилист салона BRONZE&BEAUTY

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Говоря о трендах в окрашивании, смело можно сказать, что в будущем сезоне все взоры направлены на натуральные оттенки, которые можно разнообразить легкими бликами с использованием вуальной техники окрашивания. Таким способом можно добиться максимально натурального эффекта, визуально осветляя отдельные участки с плавным переходом. Такое щадящее окрашивание позволяет максимально защитить и сохранить здоровье волос.

При этом выгоревшие на солнце пряди и различные техники мелирования, например, шатуш и балаяж, остаются очень популярным, ведь эти техники создают контраст и визуально придают волосам объем и глубину цвета. Осветление волос происходит с помощью растяжения краски по длине волос, на открытом воздухе, фольга в данном случае не используется. Классическое калифорнийское мелирование, уже не так популярно, а так называемая техника «Поцелуй солнца» — бессмертна. Популярность этих техник сохраняется и благодаря тому, что повторять такое осветление достаточно раз в полгода, и нет эффекта «отросших корней».

Если говорить о блонде, то практически для всех есть свой, подходящий именно вам, оттенок и тон блонда. В предстоящем сезоне вы будете в тренде если у вас бежевый, медовый, кашемировый блонд теплых тонов с мягким, бархатным эффектом. А вот окрашивание в холодный платиновый блонд оставьте для следующих сезонов.

Самой главной тенденцией остаются медные оттенки. Рыжий остается зимовать, но становиться мягче, теплее и чем теплее, тем лучше. Мы рекомендуем сочетание в одном тоне рыжего и русого это определенно удачное решение, не броское и достаточно теплое.

Эту любовь к красномедным оттенкам можно применить и к созданию отдельных цветовых нюансов. Например, используя все те же техники мелирования — шатуш, балаяж, и прочие. Такое окрашивание отлично смотрится на темных волосах, создаётся градиент — переход от натуральных, темных оттенков к более светлым.