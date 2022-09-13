Пугающая история успешной модели, которая стала бездомной

В Сети обсуждают печальную историю некогда успешной американской модели Лони Уилсон. Долгое время девушка была популярным фитнес-блогером и манекенщицей, сотрудничала с мировыми брендами и оставалась лицом бьюти-линий. Казалось, что в какой-то момент звезда Уилсон может засиять на весь мир.

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Но потом что-то пошло не так: регулярные тренировки с правильным питанием заменили сигареты, алкоголь и запрещенные вещества. Какое-то время Лони еще продолжала совмещать вредные привычки с карьерой модели. Но вот гонорары шли уже не на модную одежду и косметические процедуры, а на наркотики и спиртное.

Дальше — хуже. От Уилсон стали отказываться клиенты, денег становилось все меньше, а зависимость — все сильнее. Девушке пришлось заложить свой дом, чтобы на вырученные деньги она могла приобрести алкоголь и прочий допинг. В итоге экс-модель лишилась недвижимости и оказалась на улице.