Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
3 часа назад

Официантка испугалась собственной смерти после окрашивания волос в салоне

Lenta.ru

Официантка Джордан Блиньо из Южной Африки неудачно окрасила волосы в салоне красоты и испугалась собственной смерти. Соответствующую информацию приводит Daily Mail.

Официантка испугалась собственной смерти после окрашивания волос
Фото: Лента.руЛента.ру

Девушка рассказала, что решила перекраситься из блондинки в шатенку в бьюти-салоне. По словам клиентки, во время процедуры она не испытывала дискомфорта, однако спустя несколько часов ее лицо и тело сильно отекли и она стала задыхаться. Африканку срочно доставили в больницу, где у нее диагностировали серьезную аллергическую реакцию на краску для волос, выраженную в виде анафилактического шока.

«Я думала, что могу умереть, что это окажется последний день в моей жизни. (...) Я не могла ходить, лежать, сидеть. Никому не желаю пройти через то, через что прошла я», — призналась Блиньо, отметив, что провела в медучреждении две недели.

В августе сообщалось, что американка Дженнифер Грахеда окрасила брови и попала в больницу из-за тяжелой аллергической реакции. 40-летняя жительница Чикаго рассказала, что отправилась к мастеру на коррекцию бровей, которая предполагала выщипывание лишних волосков. Во время процедуры специалистка предложила клиентке дополнительную услугу, не проведя при этом патч-тест (тест на выявление аллергии). Когда женщина вернулась домой, она обнаружила, что из ее кожи начала сочиться оранжевая жидкость, а лицо увеличилось в размерах.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители