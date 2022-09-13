Официантка испугалась собственной смерти после окрашивания волос

Официантка Джордан Блиньо из Южной Африки неудачно окрасила волосы в салоне красоты и испугалась собственной смерти. Соответствующую информацию приводит Daily Mail.

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Девушка рассказала, что решила перекраситься из блондинки в шатенку в бьюти-салоне. По словам клиентки, во время процедуры она не испытывала дискомфорта, однако спустя несколько часов ее лицо и тело сильно отекли и она стала задыхаться. Африканку срочно доставили в больницу, где у нее диагностировали серьезную аллергическую реакцию на краску для волос, выраженную в виде анафилактического шока.

«Я думала, что могу умереть, что это окажется последний день в моей жизни. (...) Я не могла ходить, лежать, сидеть. Никому не желаю пройти через то, через что прошла я», — призналась Блиньо, отметив, что провела в медучреждении две недели.