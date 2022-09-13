Названы способы выпрямить волосы без утюжка

Редакторы портала Marie Claire назвали способы выпрямить волосы без утюжка. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам экспертов, добиться указанного эффекта поможет обдувание подсушенных волос холодным воздухом по направлению от корней к кончикам. При этом для получения лучшего результата они посоветовали использовать при мытье головы шампунь и кондиционер для разглаживания прядей, а затем наносить выпрямляющую сыворотку или несмываемый кондиционер. Также увлажнению и уплотнению локонов способствует применение различных масел, например кокосового, арганового, миндального или масла макадамии.

В то же время журналисты порекомендовали обратить внимание на маски из натуральных ингредиентов, в том числе на молочно-медовую, молочно-яичную и кокосово-лимонную. Кроме того, они включили в свой список сон с мокрыми волосами на шелковых наволочках.