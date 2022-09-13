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48 минут назад

Названы способы выпрямить волосы без утюжка

Lenta.ru

Редакторы портала Marie Claire назвали способы выпрямить волосы без утюжка. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названы способы выпрямить волосы без утюжка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам экспертов, добиться указанного эффекта поможет обдувание подсушенных волос холодным воздухом по направлению от корней к кончикам. При этом для получения лучшего результата они посоветовали использовать при мытье головы шампунь и кондиционер для разглаживания прядей, а затем наносить выпрямляющую сыворотку или несмываемый кондиционер. Также увлажнению и уплотнению локонов способствует применение различных масел, например кокосового, арганового, миндального или масла макадамии.

В то же время журналисты порекомендовали обратить внимание на маски из натуральных ингредиентов, в том числе на молочно-медовую, молочно-яичную и кокосово-лимонную. Кроме того, они включили в свой список сон с мокрыми волосами на шелковых наволочках.

Ранее в сентябре Блогерша с никнеймом anneli.bv из Амстердама назвала простой способ улучшить состояние прядей с помощью дешевого средства. По словам эксперта по уходу за волосами, чтобы достичь соответствующего эффекта, необходимо воспользоваться кофейной гущей. Так, следует добавить в шампунь примерно чайную ложку данного ингредиента, а затем нанести на кожу головы, тщательно помассировать и смыть.

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