Как поддерживать волосы свежими и не мыть голову ежедневно

Если вымытые с вечера волосы уже на следующий день выглядят несвежими, возможно, вы что-то делаете не так. Лайфхаками поддержания свежести прически делится «Рамблер».

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Чаще меняйте наволочку

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Возможно, вы удивитесь, но одной из причин, почему волосы быстро пачкаются и выглядят несвежими, является не слишком чистая наволочка. Она впитывает все излишки кожного сала, а когда вы ложитесь спать, вновь «отдает» их вашим волосам. В результате от красоты и объема локонов не остается и следа. Волосы пачкаются и выглядят неважно. Конечно, ежедневно менять наволочку не стоит, но возьмите за правило обязательно обновлять постельное белье раз в неделю.

Позаботьтесь о расческе

Внимание следует уделить и одному из главных предметов ухода за волосами. Кроме того, что расческу необходимо правильно подобрать, стоит постоянно следить за ее чистотой. На ней остается и со временем накапливается кожный жир, перхоть, частицы средств для укладки. Расчесывая волосы, мы весь этот «коктейль» возвращаем на волосы. Неудивительно, что они моментально становятся грязными. Расческу необходимо регулярно чистить и раз в неделю обязательно мыть с мылом и добавлением нескольких капель лимона или лимонной кислоты.

Выбирайте правильную температуру воды

Откажитесь от привычки мыть голову очень горячей водой. Из-за высокой температуры уровень выработки кожного сала увеличивается, что сводит на нет весь эффект любого, даже самого дорогого и правильно подобранного шампуня. Волосы следует ополаскивать теплой или даже прохладной водой. В этом случае локоны останутся свежими дольше.

Используйте сухой шампунь

Самый простой способ вернуть свежесть волосам. Полностью очистить корни от кожного сала у этого средства, конечно, не выйдет, но сделать волосы более блестящими, объемными и придать им вид только что вымытых – вполне.

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