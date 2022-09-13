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1 час назад

Почему в Северной Корее массово закрывают салоны красоты

Super.ru

Источник Daily NK в провинции Северный Хамген сообщил, что полиция с конца августа закрывает частные парикмахерские и салоны красоты. В планах, очевидно, оставить только государственные заведения такого плана. Это не нравится населению: там всех стригут и укладывают как под копирку — ни шагу влево, ни шагу вправо. Поэтому молодое поколение предпочитает частные салоны: в них у мастеров и клиентов есть свобода самовыражения, и можно выбрать стрижку на свой вкус. Что и смущает власти. Источник издания Daily NK сообщает, что салоны красоты в Северной Корее планируют обвинить в незаконном обогащении, а также «антисоциалистическом и несоциалистическом поведении», пропагандирующем «индивидуализм». Проще говоря, теперь все северные корейцы будут выглядеть предельно одинаково.

Почему в Северной Корее массово закрывают салоны красоты
Фото: Super.ruSuper.ru
Красота,
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