Почему в Северной Корее массово закрывают салоны красоты

Источник Daily NK в провинции Северный Хамген сообщил, что полиция с конца августа закрывает частные парикмахерские и салоны красоты. В планах, очевидно, оставить только государственные заведения такого плана. Это не нравится населению: там всех стригут и укладывают как под копирку — ни шагу влево, ни шагу вправо. Поэтому молодое поколение предпочитает частные салоны: в них у мастеров и клиентов есть свобода самовыражения, и можно выбрать стрижку на свой вкус. Что и смущает власти. Источник издания Daily NK сообщает, что салоны красоты в Северной Корее планируют обвинить в незаконном обогащении, а также «антисоциалистическом и несоциалистическом поведении», пропагандирующем «индивидуализм». Проще говоря, теперь все северные корейцы будут выглядеть предельно одинаково.