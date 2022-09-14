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15 минут назад

Назван пришедший на смену увеличению ягодиц тренд в пластике

Lenta.ru

Бразильская подтяжка ягодиц, распространенная у звезд шоу-бизнеса, опустилась в рейтинге самых популярных операций в мире и уступила место новому тренду в пластике. Об этом «Ленте.ру» рассказал российский пластический хирург Павел Голованев.

Назван пришедший на смену увеличению ягодиц тренд в пластике
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Поводом к дискуссии о выходе увеличения ягодиц из моды врач назвал похудение американской телезвезды Ким Кардашьян. Известно, что она сбросила семь килограммов, чтобы втиснуться платье секс-символа 1950-х годов, актрисы Мэрилин Монро, и появиться в нем на ежегодном балу Met Gala в Нью-Йорке.

«После этого сразу пошли разговоры, что "попа, как у Ким" больше не в моде, а спрос на более стройные силуэты снова вырос»,

— рассуждает собеседник издания о пришедшей на смену пышным формам тенденции.

Голованев заметил, что в последние несколько лет в пластической хирургии возрастает интерес к натуральной красоте.

«Люди хотят, чтобы эстетическое вмешательство прошло незаметно, а результат получился таким, будто так и было задумано самой природой. Женщины идут к хирургу, чтобы сделать свое тело более эстетичным, а не воссоздать чужой образ»,

— подвел

Красота,Мэрилин Монро,Ким Кардашьян,
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