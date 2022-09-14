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53 минуты назад

Перечислены способные состарить лицо пластические операции

Мослента

Пластические операции, способные зрительно состарить лицо, назвала «Мосленте» пластический хирург Виктория Блинова. Номером один в этом списке она назвала булхорн.

Перечислены способные состарить лицо пластические операции
Фото: МослентаМослента

«Булхорн — не такая простая операция, какой выглядит на первый взгляд. Она показана очень узкому кругу пациентов. Операция относится к категории возрастных. Выполнив вмешательство без показаний, особенно пациентам молодого возраста, можно как раз-таки состарить человека раньше времени»,

— объяснила она.

Врач уточнила, что эта операция проводится в области самой видимой части лица — губ и носа — и скорректировать ее результаты практически невозможно.

Второй такой операцией Блинова назвала круговую блефаропластику, выполненную не по показаниям. По ее словам, самая частая ошибка при проведении блефаропластики — слишком сильное иссечение кожи нижнего века, грозящее «круглым глазом». Глаза выглядят неестественно, что придает возраста пациенту.

«Еще — чрезмерная косметология. Когда избыток гиалуроновой кислоты по всему лицу наслаивается на тонну ботулинотоксина, мы получаем застывшее, постаревшее лицо, которое, кстати говоря, потом непросто оперировать»,

— доб

Красота,
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