Перечислены способные состарить лицо пластические операции

Пластические операции, способные зрительно состарить лицо, назвала «Мосленте» пластический хирург Виктория Блинова. Номером один в этом списке она назвала булхорн.
«Булхорн — не такая простая операция, какой выглядит на первый взгляд. Она показана очень узкому кругу пациентов. Операция относится к категории возрастных. Выполнив вмешательство без показаний, особенно пациентам молодого возраста, можно как раз-таки состарить человека раньше времени»,
— объяснила она.
Врач уточнила, что эта операция проводится в области самой видимой части лица — губ и носа — и скорректировать ее результаты практически невозможно.
Второй такой операцией Блинова назвала круговую блефаропластику, выполненную не по показаниям. По ее словам, самая частая ошибка при проведении блефаропластики — слишком сильное иссечение кожи нижнего века, грозящее «круглым глазом». Глаза выглядят неестественно, что придает возраста пациенту.
«Еще — чрезмерная косметология. Когда избыток гиалуроновой кислоты по всему лицу наслаивается на тонну ботулинотоксина, мы получаем застывшее, постаревшее лицо, которое, кстати говоря, потом непросто оперировать»,
— доб