Перечислены способные состарить лицо пластические операции

«Булхорн — не такая простая операция, какой выглядит на первый взгляд. Она показана очень узкому кругу пациентов. Операция относится к категории возрастных. Выполнив вмешательство без показаний, особенно пациентам молодого возраста, можно как раз-таки состарить человека раньше времени»,