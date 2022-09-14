Перечислены самые модные прически 2023 года

Редакторы проанализировали внешний вид моделей, которые участвовали в показах в рамках Недели моды в Нью-Йорке, и составили список актуальных стрижек на будущий сезон. Выяснилось, что трендовыми станут окрашивания в пастельных оттенках, а также корни, выкрашенные в яркий цвет, и прически с эффектом мокрых волос.