Перечислены самые модные прически 2023 года

Редакторы Glamour перечислили самые модные прическа 2023 года. Соответствующая подборка опубликована на сайте британской версии издания.
Редакторы проанализировали внешний вид моделей, которые участвовали в показах в рамках Недели моды в Нью-Йорке, и составили список актуальных стрижек на будущий сезон. Выяснилось, что трендовыми станут окрашивания в пастельных оттенках, а также корни, выкрашенные в яркий цвет, и прически с эффектом мокрых волос.
Помимо этого, популярность обретут различные вариации пучка: от нарочито небрежного до гладкого, заявили авторы. Среди прочего, журналисты рекомендуют читателям обратить внимание на стрижки маллет, баз кат, боб и объемные укладки в стиле 1980-х годов.
«Отдавайте предпочтение косому пробору — он не требует кардинальных изменений»,
— заключили они.