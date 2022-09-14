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59 минут назад

Перечислены самые модные прически 2023 года

Lenta.ru

Редакторы Glamour перечислили самые модные прическа 2023 года. Соответствующая подборка опубликована на сайте британской версии издания.

Перечислены самые модные прически 2023 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Редакторы проанализировали внешний вид моделей, которые участвовали в показах в рамках Недели моды в Нью-Йорке, и составили список актуальных стрижек на будущий сезон. Выяснилось, что трендовыми станут окрашивания в пастельных оттенках, а также корни, выкрашенные в яркий цвет, и прически с эффектом мокрых волос.

Помимо этого, популярность обретут различные вариации пучка: от нарочито небрежного до гладкого, заявили авторы. Среди прочего, журналисты рекомендуют читателям обратить внимание на стрижки маллет, баз кат, боб и объемные укладки в стиле 1980-х годов.

«Отдавайте предпочтение косому пробору — он не требует кардинальных изменений»,

— заключили они.

Красота,
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