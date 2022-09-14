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2 часа назад

Как устроить идеальную фотосессию во время бабьего лета: 3 условия

РИА "ФедералПресс"

Осенью россияне часто фотографируются на фоне природы. Даже самое неприметное дерево в период бабьего лета может превратиться в произведение искусства. Московский фотограф Наталья Матросова рассказала «ФедералПресс», как правильно провести желанную фотосъемку в такой период.

Как устроить идеальную фотосессию во время бабьего лета
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Для съемки подойдет любой парк, когда начнут желтеть клены и не только. В солнечную погоду съемка будет прекрасной, чтобы передать атмосферу бабьего лета»,

– отмечает фотограф.

По мнению Матросовой, на фотосессию лучше надевать одежду глубоких рыжеватых оттенков: оранжевую, желтую, коричневую и т. д. В зависимости от погоды можно нарядиться в кардиган, жакет, джемпер.

Если человеку нужны профессиональные фотографии, то стоит заказать услуги фотографа, потому что он все равно подскажет, как и куда встать, где лучше ракурс. Однако если это любительская съемка, то можно использовать смартфон с хорошей камерой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о скором наступлении хорошей погоды в Москве.

Красота,Роман Вильфанд,
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