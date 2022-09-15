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2 часа назад

59-летняя Деми Мур появилась на съемках без нижнего белья

Lenta.ru

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур появилась на съемках фильма без нижнего белья. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

59-летняя Деми Мур появилась на съемках без нижнего белья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Папарацци запечатлели 59-летнюю знаменитость на съемках нового фильма «Вещество», в котором она играет одну из главных ролей. Отмечается, что Мур пребыла на площадку, расположенную на юге Франции, в фиолетовой рубашке и ярко-желтом пальто. Затем актриса переоделась в синие брюки и белую майку. При этом на размещенных кадрах видно, что на звезде киноленты «Стриптиз» отсутствует бюстгальтер.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Неплохо выглядит, старушка», «Приятно видеть, что она снова похожа на себя», «Она смотрится просто фантастически!», «Красотка!», «Для 59 лет она все еще привлекательна. Я знаю, что у нее была пластика, но она выглядит превосходно в отличие от Кортни Кокс», — высказывались они.

Ранее в сентябре Деми Мур сфотографировалась в откровенных образах и порадовала фанатов. Знаменитость поделилась в соцсетях кадрами с отдыха, на которых она позирует на борту яхты в разных моделях бикини. Фотограф запечатлел манекенщицу в купальнике белого цвета, состоящего из топа-бандо и плавок с завышенной линией талии, а также в черном пляжном костюме.

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