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2 часа назад

Массаж лица: опасные последствия, о которых вам не расскажут

WomanHit.ru

Массаж лица способен помочь решить проблемы с отеками и придать лицу свежести. Однако это возможно при условии, что процедуру выполняет профессионал. Как правило, о последствиях неправильного массажа массажисты умалчивают. Мы пообщались со знакомыми, которые не только не получили положительного эффекта, но и столкнулись с необходимостью бороться с последствиями непрофессионального массажа. Будьте аккуратны!

Массаж лица: опасные последствия, о которых вам не расскажут
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Инфекция

Конечно, первым делом специалист должен обработать руки антисептиком, идеально если он их тщательно вымоет, что, кстати, иногда упускается из вида самим клиентом. Если у вас чувствительная кожа, большое количество патогенной микрофлоры может принести вам как раздражение, так и куда более серьезные проблемы вроде распространения демодекса, а с этим состоянием придется бороться очень долго. Будьте внимательны, проследите, чтобы ваш косметолог тщательно обработал руки и инструменты, которыми он планирует пользоваться в процессе массажа.

Акне

Если у вас проблемная кожа, дерматологи советуют очень хорошо подумать перед тем как решаться на массаж. Все дело в том, что даже первая степень акне требует от вас особого отношения к вашей коже. Массаж при акне противопоказан даже на этапе выздоровления, так как массажист может всего за один сеанс ухудшить состояние вашей кожи. Не стоит и говорить, как сложно бороться с последствиями угревой болезни.

Растяжение кожи

Сегодня большинство специалистов по массажу лица проходят постоянное обучение, но вам может не повезти, особенно если вы пришли в салон к новому специалисту и еще не успели выяснить, насколько массажист готов проводить подобные процедуры. Наверное, каждая вторая женщина знает, что массаж проводится исключительно по массажным линиям и с определенным давлением. Если не соблюдать эти очевидные для массажиста моменты, можно столкнуться с проблемой растяжения кожи и развития раннего птоза.

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