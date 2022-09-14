Опасно и неэффективно: что нужно знать о домашнем отбеливании зубов

Идея отбелить зубы в домашних условиях, не обращаться за этой услугой к стоматологу и сэкономить, может показаться многим довольно привлекательной. Однако наш эксперт Андрей Жук, к.м.н., стоматолог-ортодонт, предостерегает от возможных ошибок и серьезных последствий.

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Отбеливание зубов — процедура, которую стоит сделать каждому. Такая улыбка будет притягивать взгляды, обращать внимание окружающих, поможет проще заводить знакомства и вообще окажется тем самым фактором, который придаст уверенности. Однако надо подчеркнуть, что понятия «белые зубы» и «здоровые зубы» совсем не являются равнозначными. Существует немало людей, которые уделяют много внимание внешней стороне, белизне, но совсем не обращаются к врачам за лечением и пренебрегают гигиеной. Для сохранения здоровья зубов важно регулярно посещать врача для профилактических осмотров, чтобы не пропустить возможные проблемы.

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Поможет ли отбеливающая зубная паста?

Самый распространенный способ отбеливания поверхности зубов — их механическое очищение, удаление так называемой пелликулы. Так называют пленку, покрывающую зубы, которая образуется из компонентов, присутствующих в слюне. Пигменты, находящиеся в пище, могут окрашивать пелликулу в разный оттенок, что и приводит к изменению цвета зубов. Профессионалы используют для удаления пелликулы воздушно-абразивный метод, с помощью которого эффективно и с минимальным дискомфортом можно осветлить зуб примерно за час. Добиться аналогичного эффекта в домашних условиях практически невозможно. Немного улучшить ситуацию помогут отбеливающие зубные пасты, которые содержат частицы диоксида кремния или карбоната кальция. Эти пасты обладают слабым абразивным эффектом и могут удалять пленку.

Однако слишком увлекаться ими не стоит, постоянное использование таких паст может навредить зубной эмали. Оптимальный режим использования абразивных паст — в течение одного месяца один раз в сезон.

Может ли окисление эмали навредить зубам?

Другой ключевой механизм отбеливания зубов предполагает окисление эмали. Для многих этот термин звучит довольно страшно, но в действительности этот метод эффективен и безопасен. Конечно, лишь в том случае, если применять его правильно. В этом случае лучше довериться профессионалам и не пытаться провести отбеливание самостоятельно. С помощью специальных растворов врач обрабатывает поверхность зубов, что позволяет углероду, входящему в состав зубной эмали, перейти из трехвалентного в двухвалентное состояние. Его соединения более светлые, а потому и зубы приобретают более белый оттенок.

Соглашаясь на химическое отбеливание, важно помнить, что эффект процедуры индивидуален для каждого пациента — во многом достигнутая белизна зависит от состава зубной эмали. Кроме того, у одних светлый оттенок будет держаться дольше, чем у других. Профессиональное отбеливание длится около часа и не доставляет никакого дискомфорта для пациентов. Врач может предложить также растворы и гели для домашнего отбеливания: использовать их следует точно по инструкции. Отбеливание меняет цвет эмали навсегда: зубы, конечно, со временем могут слегка потемнеть, но возвращения к первоначальному оттенку не будет. Одни клиенты добиваются желанного цвета за одну процедуру, другим требуется 2-3 таких отбеливания. Проводить следующее можно не раньше, чем через год после предыдущего. Слабой альтернативной отбеливанию у специалиста может стать использование зубных паст с осветляющим эффектом, в них как правило содержится пероксид водорода. Такие средства могут лишь незначительно осветлить эмаль, но сделать зубы абсолютно белыми они неспособны. Правила применения таких паст сходны с регламентом использования абразивных зубных паст: не больше месяца за трехмесячный период.

Самые популярные и самые неэффективные способы домашнего отбеливания

Средства, которые люди используют, для того, чтобы сделать зубы белее, бывают самыми разными. Одни просто не работают, а другие еще и вредят зубам. Вот топ средств, к которым точно не следует прибегать.

Сода

Агрессивное вещество и сильнейший абразив, под действием которого зубная эмаль просто-напросто стирается. Вместо желаемого осветления можно столкнуться с сильнейшими повреждениями зубной поверхности.

Лимонная кислота

Вещество, которое хоть и обладает небольшим осветляющим эффектом, но при этом может вызвать повреждения слизистой, десен, ослабить зубную эмаль. Под действием этой кислоты кальций будет вымываться из зубов, они станут более хрупкими и уязвимыми.

Полоски для домашнего отбеливания