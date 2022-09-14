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1 час назад

39-летняя женщина раскрыла простой секрет кожи без морщин

Lenta.ru

Визуальный мерчандайзер Адриана Кшесняк раскрыла простой секрет кожи без морщин. Соответствующую информацию приводит Daily Star.

39-летняя женщина раскрыла простой секрет кожи без морщин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

39-летняя женщина заявила, что в данный момент она выглядит моложе, чем в 20 лет. По ее словам, в прошлом она боролась с проблемой бесплодия и была замкнутой и несчастной, что негативно сказывалось на ее внешности.

Однако она заметила, что стала привлекательнее, когда развелась с мужем, занялась самосовершенствованием и минимизировала стресс. «В 20 лет у меня было такое впечатление, что мне все время нужно кому-то что-то доказывать. Сейчас же я стала более спокойной», — отметила героиня материала. Кроме того, она рассказала, что пьет много воды, спит без подушки, использует солнцезащитный крем и ест полезную пищу. При этом она также назвала секретом своей красоты куркуму, которую добавляет в большинство блюд.

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