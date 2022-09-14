Хирург перечислил самые опасные пластические операции

Пластические операции помогают человеку преобразиться не только внешне. После качественной работы хирурга пациенты, глядя на свое отражение, начинают чувствовать себя увереннее и привлекательнее. Однако здесь, как и в других сферах, есть свои нюансы, о которых важно знать. Пластический хирург Дмитрий Саратовцев разобрал тонкости операций, где может быть не только польза, но и вред из-за неправильного выполнения. Также доктор рассказал о вмешательствах, которые нежелательны в принципе.

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Удаление нижних ребер

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Операция, которая не подойдет ни одному человеку, — это удаление нижних ребер. Причем метод выполнения вмешательства, будь то эндоскоп или разрез в спине, роли не играет. Дело в том, что рёбра образуют каркас для внутренних органов человека. И если этот каркас нарушить, то пострадает геометрия внутренностей — они меняют свое положение, чего в принципе нельзя допускать. То же самое касается операции, когда ребра не удаляют, а надламывают. Целостность каркаса всё равно нарушается. В итоге человек становится очень уязвимым при падениях или сильных ушибах, от чего никто не застрахован. К тому же эффект от такого вмешательства минимален, а вот риски, как можно понять, огромные.

Удаление комков Биша

Данная операция подойдет далеко не всем. Вмешательство рекомендуется только тем пациентам, у которых анатомически круглое лицо, и никакими диетами это не исправить. Тогда удаление комков Биша поможет создать красивый рельеф и выделить скулы. Что же касается худощавых пациентов, то им, напротив, такая операция пойдет во вред. Назначение этих жировых комочков — удерживать ткани лица. Поэтому если скулы от природы и так выделены, то без комков Биша кожа просто обтянет кости, и лицо станет похоже на сухофрукт. Придётся снова прибегать к услугам хирурга, чтобы вернуть утраченный объем щек.

Объемная липосакция

Сразу нужно отметить, что липосакция не поможет решить проблему ожирения, но отлично подойдет для того, чтобы точечно скорректировать локальные места, делая тело более эстетичным и привлекательным. Однако даже от жира нужно избавляться осторожно. Объем, от которого можно избавиться одномоментно, доктор рассчитывает, исходя из индекса массы тела пациента, но в любом случае это будет не более пяти-шести литров. Если же откачать слишком много жира единовременно, то это может привести к обильной кровопотере, а также бонусом останутся некрасивые вмятины. Так что если требуется внушительный объём работы, то лучше проводить липосакцию поэтапно. Это и безопаснее, и, к тому же, организму будет проще адаптироваться к изменениям.

Липофилинг ягодиц

Бразильская подтяжка ягодиц не так проста в исполнении, как может показаться на первый взгляд. Жир должен быть введен точно в подкожное пространство, но ни в коем случае нельзя попадать в ягодичную мышцу. Оказавшись в мышце, жировые клетки могут закупорить сосуды и нарушить кровообращение, что запустит патологические процессы. Поэтому липофилинг ягодиц можно доверить только очень грамотному и опытному специалисту. К тому же, если ввести слишком много жира, то он с огромной вероятностью начнёт мигрировать по телу, образуя неэстетичные комки там, где они совсем не нужны. В идеале можно просто точечно скорректировать ягодицы, сделав их более округлыми и привлекательными.

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