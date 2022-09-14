7 простых привычек, которые улучшат вашу внешность

Заботу о своей внешности и здоровье мы часто откладываем на потом. Кто-то до понедельника, а кто-то вовсе до начала Нового года. А что, если начать уже сегодня? Ведь чтобы выглядеть привлекательнее и чувствовать себя лучше, необязательно кардинально менять свою жизнь. Какие привычки можно легко внедрить в повседневную рутину прямо сейчас — WMJ.ru рассказала Марина Колягина — эксперт по фейсбилдингу и самомассажу лица, тренер по естественному омоложению, автор обучающих программ.

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Следите за языком

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Правильное и естественное положение языка — на верхнем нëбе. Вслед за опущенным языком непроизвольно расслабляются мышцы шеи и лица. Верхняя кость челюсти (максилла) проваливается вглубь и ухудшает эстетику лица: овал лица «плывет», щеки обвисают, появляется второй подбородок и отеки под глазами. Кстати, те, у кого язык расположен неправильно, чаще дышат через рот и выдвигают голову вперед. В таком положении человеку легче дышать, но появляются проблемы с шейным позвонком и осанкой. Это негативно сказывается на внешнем виде. А еще, из-за того, что мышцы языка расслаблены, вместо них перенапрягаются мышцы подбородка, щек и губ. Так они быстрее теряют свой тонус и кожа становится дряблой, отечной и тусклой.

Нос по ветру, голову и спину ровно

Старайтесь не опускать подбородок вниз. Держите его параллельно полу. Особенно важно следить за положением головы при работе за компьютером или в телефоне. Когда мы сутулимся и смотрим вниз, возрастает нагрузка на шею и ее мышцы перенапрягаются. Из-за напряжения мышцы укорачиваются и тянут нижнюю часть лица, поэтому появляется второй подбородок и овал теряет четкость. К тому же из-за опущенной головы создается видимость неуверенности в себе.

Не хмурьте ваши брови, господа, ведь повод для улыбки есть всегда

По возможности избегайте проявления негативных эмоций на лице. Не нужно: сжимать губы, хмуриться, поднимать брови, опускать уголки губ. Это ухудшает состояние мышц и кожи лица. Из-за большой активности мимические мышцы перенапрягаются, а это может усугубить асимметрию лица и спровоцировать появление морщин. Лучше чаще улыбаться и смеяться. Люди в хорошем настроении всегда выглядят привлекательнее и располагают к себе.

Без мам, пап и уколов: фейсбилдинг

Можно сколько угодно говорить о генетике и о том, что исправить недостатки под силу только косметологам, а можно перестать искать отговорки и попробовать упражнения для лица. Всего 15 минут в день, а результат вас приятно удивит. Например, при регулярном выполнении этого простого упражнения, можно избавиться от межбровной морщины: указательным и средним пальцами натяните кожу между бровями. Мелкими движениями разотрите межбровку вдоль и поперек с помощью скребка Гуаша или костяшки пальца.

Вечерний ритуал: демакияж

В каком бы состоянии вы ни вернулись домой, смыть макияж перед сном — обязательно. Остатки декоративной косметики забивают поры и мешают вырабатываться коллагену. Это приводит к появлению воспалений и преждевременному старению кожи.

Солнце светит всем одинаково: санскрин должен быть на лице 365 дней в году

Независимо от того, в каком городе вы живете, наносить солнцезащитный крем на кожу перед выходом на улицу — ваша святая обязанность. Ультрафиолетовые лучи, которые повреждают кожу и приводят к появлению пигментации и морщин, проникают даже через тучи.

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