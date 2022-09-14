Девушка 30 раз увеличивала губы. Что с ней стало

Имя Андреи Ивановой знает вся Болгария. И дело не в ее талантах, а в странном пристрастии увеличивать губы. Девушка побила рекорд, успев в столь молодом возрасте уже 30 раз увеличить губы филлерами. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".
25-летняя Андреа Иванова Ермилова из Болгарской Софии впервые увеличила губы с помощью инъекций несколько лет назад, потому что чувствовала себя неуверенно из-за тонких губ.
Когда девушка сделала губы впервые, она сразу почувствовала, что отношение к ней изменилось. Она стала добавлять объем губам новыми инъекциями и обретала все большее чувство уверенности в себе и внимание мужчин.
«Многие мужчины со всего мира постоянно писали мне в моих социальных сетях, предлагая деньги, поездки и приглашая на встречи», — заявила она.
Сладкие комплименты мужчин заставляли девушку снова и снова увеличивать губы.
«Они мне очень нравятся, и я чувствую себя намного лучше», — сказала Иванова о своих гигантских губах.
Кроме того, болгарка рассказывала, что надеется стать похожей на куклу Братц.
Каждая из ее инъекций стоит около 265 долларов США. В целом Иванова потратила более 5000 долларов на раздувание своих губ до невероятных размеров.
Однако в какой-то момент губы Андреи стали просто гигантскими. Сейчас, спустя рекордные 30 процедур, губы стали самой большой частью на лице у девушки, а пользователи соцсетей давно перестали писать только восхищенные комментарии. Теперь над девушкой смеются и часто упрекают в безумном желании перекроить лицо.
Многие боятся, что губы Ивановой могут в прямом смысле взорваться, но сама она говорит, что ее не беспокоит, что ее большие губы лопнут, несмотря на то, что она провела более двух десятков процедур.
Девушка предпочитает не только кричащие губы, но и яркий цвет волос и макияж, странную укороченную форму бровей и другие экстравагантные детали образа.