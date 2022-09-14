Девушка 30 раз увеличивала губы. Что с ней стало

Имя Андреи Ивановой знает вся Болгария. И дело не в ее талантах, а в странном пристрастии увеличивать губы. Девушка побила рекорд, успев в столь молодом возрасте уже 30 раз увеличить губы филлерами. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Соцсети Соцсети

25-летняя Андреа Иванова Ермилова из Болгарской Софии впервые увеличила губы с помощью инъекций несколько лет назад, потому что чувствовала себя неуверенно из-за тонких губ.

Когда девушка сделала губы впервые, она сразу почувствовала, что отношение к ней изменилось. Она стала добавлять объем губам новыми инъекциями и обретала все большее чувство уверенности в себе и внимание мужчин.

«Многие мужчины со всего мира постоянно писали мне в моих социальных сетях, предлагая деньги, поездки и приглашая на встречи», — заявила она.

Сладкие комплименты мужчин заставляли девушку снова и снова увеличивать губы.

«Они мне очень нравятся, и я чувствую себя намного лучше», — сказала Иванова о своих гигантских губах.

Кроме того, болгарка рассказывала, что надеется стать похожей на куклу Братц.

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Каждая из ее инъекций стоит около 265 долларов США. В целом Иванова потратила более 5000 долларов на раздувание своих губ до невероятных размеров.

Однако в какой-то момент губы Андреи стали просто гигантскими. Сейчас, спустя рекордные 30 процедур, губы стали самой большой частью на лице у девушки, а пользователи соцсетей давно перестали писать только восхищенные комментарии. Теперь над девушкой смеются и часто упрекают в безумном желании перекроить лицо.

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Многие боятся, что губы Ивановой могут в прямом смысле взорваться, но сама она говорит, что ее не беспокоит, что ее большие губы лопнут, несмотря на то, что она провела более двух десятков процедур.

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