Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
1 час назад

Девушка 30 раз увеличивала губы. Что с ней стало

Диана Товсепова

Имя Андреи Ивановой знает вся Болгария. И дело не в ее талантах, а в странном пристрастии увеличивать губы. Девушка побила рекорд, успев в столь молодом возрасте уже 30 раз увеличить губы филлерами. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Девушка 30 раз увеличивала губы. Что с ней стало
Фото: СоцсетиСоцсети

25-летняя Андреа Иванова Ермилова из Болгарской Софии впервые увеличила губы с помощью инъекций несколько лет назад, потому что чувствовала себя неуверенно из-за тонких губ.

Когда девушка сделала губы впервые, она сразу почувствовала, что отношение к ней изменилось. Она стала добавлять объем губам новыми инъекциями и обретала все большее чувство уверенности в себе и внимание мужчин.

«Многие мужчины со всего мира постоянно писали мне в моих социальных сетях, предлагая деньги, поездки и приглашая на встречи», — заявила она.

Сладкие комплименты мужчин заставляли девушку снова и снова увеличивать губы.

«Они мне очень нравятся, и я чувствую себя намного лучше», — сказала Иванова о своих гигантских губах.

Кроме того, болгарка рассказывала, что надеется стать похожей на куклу Братц.

Соцсети

Каждая из ее инъекций стоит около 265 долларов США. В целом Иванова потратила более 5000 долларов на раздувание своих губ до невероятных размеров.

Однако в какой-то момент губы Андреи стали просто гигантскими. Сейчас, спустя рекордные 30 процедур, губы стали самой большой частью на лице у девушки, а пользователи соцсетей давно перестали писать только восхищенные комментарии. Теперь над девушкой смеются и часто упрекают в безумном желании перекроить лицо.

Соцсети

Многие боятся, что губы Ивановой могут в прямом смысле взорваться, но сама она говорит, что ее не беспокоит, что ее большие губы лопнут, несмотря на то, что она провела более двух десятков процедур.

Соцсети

Девушка предпочитает не только кричащие губы, но и яркий цвет волос и макияж, странную укороченную форму бровей и другие экстравагантные детали образа.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители