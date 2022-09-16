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1 час назад

Парикмахер назвала объемную стрижку для тонких волос

Lenta.ruиещё 1

Парикмахер Рэйчел Селт назвала стрижку для придания объема тонким волосам. Соответствующий материал появился на сайте британской версии журнала Glamour.

Парикмахер назвала объемную стрижку для тонких волос
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о стрижке U-образной формы. «Пряди разделяются посередине пробора — от лба до затылка. Затем их вытягивают вперед и состригают с каждой стороны их концы под тупым углом», — рассказала Селт и отметила, что данная стрижка стала очень популярной среди ее клиентов с тонкими волосами.

По словам стилиста, данная прическа придает локонам объем за счет полугоризонтального среза прядей. В то же время эксперт добавила, что упомянутая стрижка больше подойдет обладательницам длинных волос, а также будет отлично смотреться с любыми видами челок.

Кроме того, специалист отметила, что прическу с U-образной формой легко укладывать и она не требует особого ухода. Так, нужно всего лишь каждые шесть-восемь недель записываться в салон красоты, чтобы устранить секущиеся концы и обеспечить равномерный рост волос, заключает собеседница издания.

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