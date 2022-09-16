Парикмахер назвала объемную стрижку для тонких волос

Парикмахер Рэйчел Селт назвала стрижку для придания объема тонким волосам. Соответствующий материал появился на сайте британской версии журнала Glamour.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Речь идет о стрижке U-образной формы. «Пряди разделяются посередине пробора — от лба до затылка. Затем их вытягивают вперед и состригают с каждой стороны их концы под тупым углом», — рассказала Селт и отметила, что данная стрижка стала очень популярной среди ее клиентов с тонкими волосами.

По словам стилиста, данная прическа придает локонам объем за счет полугоризонтального среза прядей. В то же время эксперт добавила, что упомянутая стрижка больше подойдет обладательницам длинных волос, а также будет отлично смотреться с любыми видами челок.