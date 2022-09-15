Липофилинг и его подводные камни

Липолифинг — это возможность получить фигуру мечты за одну процедуру без риска для здоровья. Но все же у этой пластической операции есть свои подводные камни.

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Современная процедура липофилинга пользуется большим спросом у желающих обрести округлые ягодицы, пышный бюст, выразительные кубики пресса, видимый рельеф мышц спины или убрать возрастные изменения на лице, шее, кистях рук. Но даже у этой волшебной процедуры есть свои подводные камни. Какие неприятные сюрпризы ждут пациента после процедуры липофилинга расскажет ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты» Отари Гогиберидзе.

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Липофилинг или липотрансфер, липоструктурирование — это пересадка собственных жировых клеток из зоны, где их в избытке, в зону, где пациент хочет добавить объема. Жировые отложения, чаще всего, забирают из области бедер, живота, подмышек, подбородка, зоны над коленями. Далее жировые клетки проходят специальную очистку в лабораторных условиях, после чего их пересаживают в зону, нуждающуюся в коррекции. Женщины, как правило, приходят на процедуру липотрансфера с желанием получить модные округлые ягодицы или выразительную зону декольте. Многие приходят с целью обрести, так называемое, фитнес-тело, так как методика липоструктурирования позволяет «прорисовать» красивый рельеф пресса и спины. Кроме того, липофилинг пользуется популярностью, как процедура по омоложению. Жировые клетки вводятся под кожу в проблемные зоны — лицо, шея, кисти рук, что поможет скорректировать возрастные изменения в виде морщин, провалов под глазами, сделает кожу более гладкой и упругой. Инъекции липофилинга действуют моментально, результат заметен сразу после процедуры. Причем все это без вреда для здоровья, так как пациенту пересаживают его собственные жировые клетки, что гораздо безопаснее инородных филлеров, ботокса и имплантов.

Однако, есть и минусы

Липофилинг не гарантирует пожизненный результат

К сожалению, подкожно-жировые клетки с возрастом атрофируются, а поэтому спустя время ягодицы теряют округлую форму, грудь перестает быть упругой, а рельеф мышц утрачивает былой четкий контур. Процедуру придется повторять заново. Импланты, в плане результата, более долговечны, однако если учесть риски для здоровья, то липофилинг выигрывает, так как естественный материал сводит риски отторжения и осложнения после процедуры к минимуму, а достижение желаемого результата — к максимуму.

Необходимость соблюдения четкого режима питания и тренировок

Вопрос соблюдения режима питания крайне принципиален. Дело в том, что после липофилинга, ни в коем случае нельзя худеть! Пациенту необходимо соблюдать полноценное здоровое питание и не допускать дефицита калорий. Особенно важно следить за этим в первое время после операции. В противном случае организм начнет добирать дефицит, поглощая новые, еще не прижившиеся, жировые клетки. Занятия спортом также требуют грамотного подхода, при составлении плана тренировки важно учитывать воздействие на зону, которая подверглась процедуре и не включать жиросжигающие тренировки данной области в программу.

Не все введенные жировые клетки приживутся