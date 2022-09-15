Раскрыта оптимальная частота мытья головы

Трихолог-консультант, создательница бренда Philip Kingsley Анабель Кингсли и звездный парикмахер Хелен Риви раскрыли оптимальную частоту мытья головы. Соответствующий материал появился на сайте британской версии журнала Elle.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Ежедневное мытье головы — лучшее, что вы можете сделать для здоровья кожи головы»,

— заявила Кингсли и отметила, что для данного процесса больше подойдет холодная или теплая вода, поскольку горячая может негативно повлиять на состояние волос, нарушив их структуру.

В свою очередь, Риви ответила на вопрос журналистов, можно ли мыть голову один раз в неделю. По ее словам омертвевшие клетки кожи, загрязнения и пот могут способствовать ослаблению волосяного стержня. «Кроме того, натуральное кожное сало не способно увлажнять волосы, поскольку молекула слишком велика, чтобы проникнуть внутрь. Поэтому мытье каждый день помогает увлажнять пряди в достаточной степени, которая необходима для их здорового роста», — пояснила стилист.

В заключение специалисты объяснили, что недостаточное мытье головы может создать питательную среду для бактерий, вызывающих появление перхоти и выпадение волос. Вредные вещества от стайлинговых средств и сухих шампуней накапливаются в фолликулах, что приводит к их ослаблению, считают эксперты.