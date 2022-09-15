41-летняя Амбросио вышла в свет в "голом" платье

Бразильская супермодель и бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио опубликовала фотографию с вечеринки в Лос-Анджелесе. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

41-летняя Алессандра Амбросио стала гостьей презентации книги, которая прошла в Лос-Анджелесе. Для светского мероприятия модель выбрала черное «голое» платье с разрезами. К нему она добавила полупрозрачные перчатки, украшения с крупными камнями и косуху.

«Отличный вечер с замечательными людьми, отпраздновали выход удивительной и важной книги «A visible man». Поздравляю, мой дорогой!»,

— написала супермодель.

У Александры Амбросио есть двое детей от бойфренда-бизнесмена Джейми Мазура: 13-летняя дочь Аня Луиза и 10-летний сын Ноа Феникс. Дочь недавно отметила свой день рождения во время поездки на яхте в Черногории. В Европе семья провела несколько недель.