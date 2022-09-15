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1 час назад

Раскрыт секрет моложавой внешности женщин старше 50 лет

Lenta.ru

Российский врач-дерматолог, косметолог Анна Лебедева раскрыла секрет красоты женщин старше 50 лет. Комментарий эксперта приводит «Доктор Питер».

Раскрыт секрет моложавой внешности женщин старше 50 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Представительницы данной категории могут сохранять привлекательность не только с помощью фильтров в соцсетях или походов к косметологу. Моложавая внешность также зависит от формы черепа и толщины кожи, отметила специалистка.

«Думаю, все обращали внимание, что представители Японии, Китая и многих других азиатских стран долго сохраняют молодость. Им в этом помогает в первую очередь более мощный скуластый череп — он в данном случае играет роль "вешалки", не дающей коже "поплыть"»,

— пояснила собеседница издания.

Кроме того, предотвратить «провисание» тканей лица способна назначаемая гинекологом гормонозаместительная терапия при климаксе, а также отказ от алкоголя, курения и употребления вредной пищи. В то же время благотворно влияет на внешний вид отсутствие стресса, удачно подобранные одежда, прическа и макияж.

Красота,Анна Лебедева,
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