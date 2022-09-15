Раскрыт секрет моложавой внешности женщин старше 50 лет

«Думаю, все обращали внимание, что представители Японии, Китая и многих других азиатских стран долго сохраняют молодость. Им в этом помогает в первую очередь более мощный скуластый череп — он в данном случае играет роль "вешалки", не дающей коже "поплыть"»,