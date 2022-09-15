3 ошибки при массаже лица

Один из самых эффективных методов, который поможет поддержать красоту и молодость — массаж лица. Но многие совершают одни и те же ошибки, которые не просто сводят к нулю все старания, но и усугубляют ситуацию. О трех самых распространенных ошибках самомассажа — новый материал на Passion.ru.

Марина Колягина Эксперт по фейсбилдингу и самомассажу лица, тренер по естественному омоложению. Автор блога в VK @marina.kolyagina

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Ошибка 1: перетягивание тканей

Все наши мышцы (жевательные, большая и малая скуловая, щечная, круговая мышца глаз и другие) имеют крепления с двух сторон. Их ни в коем случае нельзя растягивать, так как они достаточно тонкие и их перетягивание может привести к асимметрии и другим нежелательным последствиям.

У мимических мышц есть своя особенность: одной стороной они крепятся к костям черепа, а другой — либо вплетаются в слизистую оболочку, либо в кожу. За счет этого кожа тянется, появляется подвижность? и мы можем выражать свои эмоции с помощью мимики: улыбаться, подмигивать и так далее.

Часто проблема не в спазмировании мышц, а в их креплениях. Они, как и сами мышцы, могут быть ослаблены или, наоборот, перенапряжены. И когда мы тянем кожу, мышцы и ткани, то крепления тоже получают нагрузку и при малейшем неудачном движении могут растягиваться. Тогда лицо может обвиснуть, так как мышцы утратят эластичность, и способность возвращаться к своему первоначальному состоянию. Когда мы сильно тянем ткани, ухудшается и качество кожи.

Ошибка 2: страх прикоснуться к коже

Довольно распространенная проблема — боязнь трогать свою кожу. В отличие от креплений мышц, наша кожа очень эластична и не нужно бояться ее растянуть. При недостаточном давлении от массажа не будет эффекта.

Ваши руки — лучший инструмент. С ними не сравнится ни один массажер, так как работая руками, вы лучше всего контролируете давление на кожу. А за счет температуры тела мышцы лица быстрее разогреваются, что повышает их эластичность. Крем и массажное масло под воздействием тепла рук быстрее впитываются и лучше проникают в кожу. Важно: перед массажем обязательно помойте руки. Если прикасаться грязными руками к лицу, можно спровоцировать появление воспалений.

Подумайте, чего именно вы боитесь и попробуйте избавиться от этого страха. Все-таки прикосновение к коже — один из способов проявления любви к себе.

Если расстаться со страхом не получается, можете использовать скребок Гуаша. Оптимальный вариант для новичков — скребок из кварца в форме сердца.

Помните, что водить скребком по сухой коже нельзя. Обязательно используйте крем или массажное масло, которое подходит для вашего типа кожи. Также начинайте массаж не с лица, а с области декольте и шеи. Это поможет подготовить пути лимфотока. Обязательно придерживайте кожу, чтобы не растянуть ее.

Ошибка 3: недостаточное внимание технике самомассажа

Несоблюдение техники приводит к образованию новых заломов и морщин, а также к перенапряжению мышц, вплоть до появления синяков.

Пока вы пытаетесь исправить одну проблему и прорабатываете определенную мышцу, очень легко перенапрячь другие, близлежащие мышцы. Можно поздороваться с новыми заломами, которые будут заметны не сразу. Например, прорабатывая скуловые мышцы, вы щурите глаза и создаете себе «гусиные лапки». Поэтому хотя бы первое время следите за своими действиями в зеркале.

Выполнение локальных упражнений редко дает эффект, так как у проблемы может быть несколько причин появления. У носогубной складки, например, десятки причин возникновения. Часто избавиться от проблемы невозможно, если прорабатывать только одну, проблемную зону. Все мышцы на лице взаимосвязаны, чтобы избавиться от какой-то проблемы, нужно работать со всем лицом. А в некоторых случаях и со всем телом. Причина появления «колец Венеры» на шее, к примеру, может быть в спазме трапециевидной мышцы. Тогда работа с мышцами одной лишь шеи не принесет результата.

Когда мы работаем без системы и все упражнения делаем хаотично, можем не рассчитывать на видимый эффект.

Об этом мало говорят в бесплатных источниках. После коротких и общедоступных техник многие уверены, что массаж и упражнения не работают. Научиться правильно выполнять каждое упражнение и делать это максимально безопасно можно с помощью грамотного тренера. К тому же он учтет ваши индивидуальные особенности, это поможет быстрее добиться желаемого результата. Помощь тренера особенно актуальна на начальном этапе, чтобы отработать технику и в дальнейшем заниматься самостоятельно, без страха и вреда для кожи и мышц.