14 секретов красоты балерины Большого театра

Балерины завораживают зрителей своей красотой, утонченностью и грацией не только на сцене, но и в жизни. И как им удается выглядеть идеально и в жизни, несмотря на частый тяжелый грим и ежедневные тренировки, не срываться на сладкое и находить мотивацию и силы с одним выходным в неделю, "Рамблеру" рассказала ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова.