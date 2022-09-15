Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
1 час назад

14 секретов красоты балерины: режим дня ведущей солистки Большого театра

Анна Шутова

Балерины завораживают зрителей своей красотой, утонченностью и грацией не только на сцене, но и в жизни. И как им удается выглядеть идеально и в жизни, несмотря на частый тяжелый грим и ежедневные тренировки, не срываться на сладкое и находить мотивацию и силы с одним выходным в неделю, "Рамблеру" рассказала ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова.

14 секретов красоты балерины Большого театра
Фото: Ирина КаширинаИрина Каширина

Бьюти-лайфхаки

Видео дня

Самая большая проблема для многих женщин с утра - это отёчность. У меня есть несколько лайфхаков для быстрого избавления и свежего внешнего вида:

  1. Умывайтесь только холодной водой
  2. Делайте мыльный массаж лица в течении пяти минут по массажным линиям. В период пандемии я обучилась фейсфитнесу, и теперь регулярно делаю себе массаж. Посмотреть можно здесь.
  3. 3. Сделайте 100 коротких прыжков на вытянутых коленях, слегка ударяя пятками об пол

Эти 3 способа решат проблему в считанные минуты, и утро точно будет добрым!

Ирина Каширина

Питание

  1. Начинайте своё утро со стакана воды, сделайте это ритуалом
  2. На завтрак старайтесь употреблять белки, жиры и углеводы, тогда вы долго останетесь сытыми. Например, яйцо (омлет), цельнозерновой хлеб с сыром и овощи.
  3. Избегайте любых перекусов, они только вредят (лично мне). Но если желание перекуса сильное, возьмите протеиновый батончик или коктейль.
  4. На обед старайтесь есть углеводы и клетчатку. Например, ризотто (без добавок в виде креветок и т.д.) и овощи.
  5. На ужин старайтесь употреблять белок и клетчатку. Хороший стейк из семги и овощной салат насытят вас очень быстро, и вы не захотите съесть на ночь ничего лишнего. Также достаточное количество «правильных жиров» (которые содержатся в рыбе) будет идеальным средством от желания съесть чего-то сладкого.
  6. Не пейте кефир и не ешьте фрукты на ночь. Этот «обман низких калорий» вызывает брожение в желудке, и он будет работать всю ночь, а утром вы проснетесь не голодные, и весь режим будет насмарку.
  7. Если вы хотите снизить вес, попробуйте двухразовое питание. По моему опыту, это отличный метод для снижения веса. Главное - соблюдать КЖБУ, иначе желудок начнёт вас обманывать и набирать вес.
  8. Не делайте самостоятельно «разгрузочные дни», часто это приводит к обратному эффекту, лучше проконсультироваться с диетологом.
Ирина Каширина

Тренировки

  1. Заставляйте себя тренироваться не менее 3х раз в неделю. После тренировки постарайтесь ничего не есть хотя бы в течении часа.
  2. Делайте растяжку, это поможет сохранить эластичность ваших мышц и предотвратить травмы.
  3. Хотя бы раз-два в неделю ходите в баню и делайте массаж. Даже если вы не занимаетесь спортом, ваши мышцы нуждаются в расслаблении.
Красота,Кристина Кретова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители