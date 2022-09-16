Дерматолог объяснила, как сузить расширенные поры

Широкие поры на лице – одна из самых популярных косметологических проблем. Важную роль в этом вопросе имеет тип кожи. Рассказываем, почему поры расширяются и как это предотвратить.

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Почему расширяются поры?

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Кожа никогда не бывает абсолютно гладкой, как на обложках глянцевых журналов. Она всегда будет иметь пористую структуру, потому что так заложено природой. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог Оксана Павленко.

"Эти микроскопические отверстия волосяных фолликулов выполняют очень важные задачи. Они помогают коже дышать. К тому же в них располагаются протоки сальных и потовых желез, через которые выделяется пот и себум (кожное сало)",

– отметила врач.

Однако у одних людей поры узкие и практически незаметны, а у других широкие и становятся настоящей эстетической проблемой.

Чрезмерное их расширение может происходить по нескольким причинам. Важную роль играет тип кожи. Если она сухая или нормальная, то поры будут узкими.

При жирной или комбинированной коже сальные железы вырабатывают много себума. Он перемешивается с различными загрязнителями внешней среды и формирует пробку, которая растягивает устье фолликула, и пора постепенно расширяется.

– Оксана Павленко, врач-дерматовенеролог, косметолог.

Самое большое количество сальных желез сконцентрировано на носу, лбу, щеках и подбородке. Поэтому расширенные поры зачастую локализуются именно в этих зонах.

Еще одна причина – гормональный дисбаланс в период полового созревания. Сальные железы в это время увеличиваются в шесть раз, повышается их активность. Также усиливается выделение кожного сала.

Расширяются поры и с возрастом. По мере того как кожа теряет эластичность, они становятся более крупными и визуально заметными.

– Оксана Павленко, врач-дерматовенеролог, косметолог.

Кроме этого, большую роль имеет наследственность. Насколько много на лице пор и какого они размера, определяется генетически. Природа индивидуально закладывает количество чувствительных к гормонам рецепторов на поверхности сальных желез и состав себума.

Как сузить?

Нельзя изменить тип кожи и генетическую предрасположенность или остановить половое созревание и возрастные изменения. Однако корректировать и предотвращать расширение пор в наших силах, отметила дерматолог.

Прежде всего, важен грамотный домашний уход. Специалисты рекомендуют очищать кожу один раз в сутки, желательно на ночь. Делать это можно с помощью геля, молочка или других косметических средств для лица.

"Так мы удалим макияж, кожное сало, выработавшееся в течение дня, загрязнения окружающей среды, тогда они не будут забивать поры и дополнительно их расширять",

– объяснила врач.

Утром очищенное с вечера лицо достаточно умыть водой и протереть тоником.

Для жирной и комбинированной кожи необходимо подбирать специальную косметику. Она способна изменять вязкости сала, улучшать его отток и предотвращать образование комедонов (закупоренных пор).

Обратите внимание на средства, суживающие поры, с каолином, глиной и ретинолом. Хорошо подойдут сыворотки, кремы, лосьоны и тоники с себорегулирующим действием. Их мы также назначаем в период гормонального дисбаланса.

– Оксана Павленко, врач-дерматовенеролог, косметолог.

Чтобы поры не забивались кожным салом, очень важно регулярно отшелушивать верхние клетки эпидермиса. Для этих задач выбирайте косметику, содержащую небольшое количество различных кислот.

"Обладатели жирного или комбинированного типа могут пользоваться отшелушивающими средствами ежедневно. Лучше всего подойдет гель с эксфолиирующими частицами – мелким абразивом, мягко действующим на кожу лица",

– посоветовала дерматолог.

Средства в виде скрабов или гоммажей, в которых абразивные частицы более крупные и производят механическое обновление поверхностного слоя, тоже можно использовать, но не чаще одного-двух раза в неделю.

Не рекомендуется самостоятельно делать чистку лица и выдавливать комедоны. Это приводит только к еще большему расширению пор и образованию рубцов на коже. На процедуру лучше записаться к косметологу.

– Оксана Павленко, врач-дерматовенеролог, врач-косметолог, кандидат медицинских наук.

Что касается увлажняющих средств, то они обычно необходимы только людям с сухой кожей. Тем, у кого жирный и комбинированный тип, увлажнение может понадобиться, если только она обезвожена. Как правило, к этому приводит увлеченное использование подсушивающих тоников, лосьонов и других средств с салициловой или альфа-кислотами.

"Обладателям жирной и комбинированной кожи назначаются кремы, сыворотки или эмульсии с легкой текстурой. Средство не должно содержать диметиконы и силиконы, иначе оно будет забивать поры",

– рассказала дерматолог.