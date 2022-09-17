Как ухаживать за кожей в разгар отопительного сезона

С возрастом кожа лица становится заметно старее, теряя жизненную силу. Для того, чтобы поддерживать лицо свежим, можно применять специальный домашний уход. «ФедералПресс» собрал всю информацию о домашнем омоложении лица в одном материале.

Почему стареет кожа

Кожа на лице стареет из-за внешних или внутренних причин. От внешних источников старения можно избавиться самостоятельно, просто изменив образ жизни. К внешним причинам относят:

плохое питание;

неактивный образ жизни;

загар;

неправильный уход за кожей;

недостаток сна;

неблагоприятную внешнюю среду.

А вот справиться с внутренними причинами старения кожи лица гораздо сложнее, так тут не обойтись без помощи врача. Так, например, ускорять процесс старения может нарушенный гормональный фон или хронические заболевания.

Как омолодиться в домашних условиях

Полноценный уход за кожей включает в себя минимум три этапа: очищение пенкой или гелем, тонизирование, применение увлажняющей сыворотки, а также использование питательных кремов.

Также нужно не забывать использовать уход за тонкой кожей вокруг глаз, так как она первая показывает все свои мелкие морщинки. А в летний период специалисты рекомендуют использовать солнцезащитные крема, которые не дадут ультрафиолетовым лучам старить кожу быстрее.

Самые простые средства, которые можно использовать в домашнем уходе – это отвары из трав. Например, благоприятное влияние на кожу лица оказывает шалфей, ромашка, розмарин и календула.

Косметологи также рекомендую не забывать о двух важных моментах, которые помогут сохранить тонус мышц и кожи лица – это массаж и мимическая зарядка.

Как визуально сделать кожу лица моложе