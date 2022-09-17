Как ухаживать за кожей в разгар отопительного сезона

С возрастом кожа лица становится заметно старее, теряя жизненную силу. Для того, чтобы поддерживать лицо свежим, можно применять специальный домашний уход. «ФедералПресс» собрал всю информацию о домашнем омоложении лица в одном материале.
Кожа на лице стареет из-за внешних или внутренних причин. От внешних источников старения можно избавиться самостоятельно, просто изменив образ жизни. К внешним причинам относят:
А вот справиться с внутренними причинами старения кожи лица гораздо сложнее, так тут не обойтись без помощи врача. Так, например, ускорять процесс старения может нарушенный гормональный фон или хронические заболевания.
Полноценный уход за кожей включает в себя минимум три этапа: очищение пенкой или гелем, тонизирование, применение увлажняющей сыворотки, а также использование питательных кремов.
Также нужно не забывать использовать уход за тонкой кожей вокруг глаз, так как она первая показывает все свои мелкие морщинки. А в летний период специалисты рекомендуют использовать солнцезащитные крема, которые не дадут ультрафиолетовым лучам старить кожу быстрее.
Самые простые средства, которые можно использовать в домашнем уходе – это отвары из трав. Например, благоприятное влияние на кожу лица оказывает шалфей, ромашка, розмарин и календула.
Косметологи также рекомендую не забывать о двух важных моментах, которые помогут сохранить тонус мышц и кожи лица – это массаж и мимическая зарядка.
Стареющую и усталую кожу женщины часто маскируют с помощью тонального крема, однако такое решение, наоборот, подчеркивает возраст и лишние морщины. Визажисты рекомендуют использовать вместо тональника консилер или BB-крем, так как у этих косметических средств более легкая текстура, которая не создаст на лице эффект маски, пишет RSUTE.