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1 час назад

Почему кожа лица стареет и как омолодиться в домашних условиях

РИА "ФедералПресс"иещё 1

С возрастом кожа лица становится заметно старее, теряя жизненную силу. Для того, чтобы поддерживать лицо свежим, можно применять специальный домашний уход. «ФедералПресс» собрал всю информацию о домашнем омоложении лица в одном материале.

Как ухаживать за кожей в разгар отопительного сезона
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Почему стареет кожа

Кожа на лице стареет из-за внешних или внутренних причин. От внешних источников старения можно избавиться самостоятельно, просто изменив образ жизни. К внешним причинам относят:

  • плохое питание;
  • неактивный образ жизни;
  • загар;
  • неправильный уход за кожей;
  • недостаток сна;
  • неблагоприятную внешнюю среду.

А вот справиться с внутренними причинами старения кожи лица гораздо сложнее, так тут не обойтись без помощи врача. Так, например, ускорять процесс старения может нарушенный гормональный фон или хронические заболевания.

Как омолодиться в домашних условиях

Полноценный уход за кожей включает в себя минимум три этапа: очищение пенкой или гелем, тонизирование, применение увлажняющей сыворотки, а также использование питательных кремов.

Также нужно не забывать использовать уход за тонкой кожей вокруг глаз, так как она первая показывает все свои мелкие морщинки. А в летний период специалисты рекомендуют использовать солнцезащитные крема, которые не дадут ультрафиолетовым лучам старить кожу быстрее.

Самые простые средства, которые можно использовать в домашнем уходе – это отвары из трав. Например, благоприятное влияние на кожу лица оказывает шалфей, ромашка, розмарин и календула.

Косметологи также рекомендую не забывать о двух важных моментах, которые помогут сохранить тонус мышц и кожи лица – это массаж и мимическая зарядка.

Как визуально сделать кожу лица моложе

Стареющую и усталую кожу женщины часто маскируют с помощью тонального крема, однако такое решение, наоборот, подчеркивает возраст и лишние морщины. Визажисты рекомендуют использовать вместо тональника консилер или BB-крем, так как у этих косметических средств более легкая текстура, которая не создаст на лице эффект маски, пишет RSUTE.

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