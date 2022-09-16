Хирург назвала выдающие возраст женщины признаки

Так, на старение организма указывают «провалившиеся», запавшие глаза и обезвоженная «пергаментная» кожа, появление которой также связано со снижением выработки гиалуроновой кислоты и коллагена. Кроме того, с возрастом истончаются губы, опускаются брови и обвисают мочки ушей, отметила медик.