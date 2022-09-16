В моду вошел «маринованный макияж»

Отшлифованный глянцевый макияж — прошлый век. На смену ему все из того же Тиктока пришел не какой-нибудь, а «маринованный». Видео с тегом #marinatedmakeup всего за несколько недель набрали более 50 миллионов просмотров, разрушив все шаблоны. Рассказываем, в чем суть тренда и как воспользоваться им так, чтобы не навредить своей коже.

«Маринованный макияж»: что это?

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Макияж без макияжа, который начал набирать обороты еще в прошлом году и оказался на пике популярности в этом, с легкой подачи Хейли Бибер трансформировался в куда более дерзкий вариант. Теперь модники перешли от безупречного свежего мейкапа к... размазанному. Секрет в том, что ты буквально «маринуешь» свою кожу: например, даешь тональному крему хорошенько впитаться, после чего распределяешь. И не только ему.

Чтобы достичь нужного эффекта, законодатели тренда предлагают наносить макияж максимально небрежно: рисовать стрелки так, будто у вас дрожит рука, менее старательно тушевать тени, сильнее выделять нижнее веко черным карандашом, слегка его размазав, и стараться создать эффект «зацелованных губ». В общем, вы в тренде, если выглядите так, будто вернулись после бурной ночи в 4 утра и проснулись наутро с несмытым макияжем.

Все это, по-видимому, дань уважения гранжу 90-х — неопрятному, «грязному» и протестующему против общепринятых норм. Словом, все как у Аврил Лавин и Кристины Агилеры в лучшие годы. Еще один пример — Тейлор Момсон в роли Дженни в «Сплетнице». Судя по туториалам, схема проще простого: несколько небрежных взмахов кистью — и вуаля!

Главное — не увлечься