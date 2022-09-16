64-летняя женщина раскрыла секрет моложавой внешности

Блогерша с никнеймом 60_isthenew_40 раскрыла секрет своей моложавой внешности. Соответствующий пост появился в ее Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Женщина ведет аккаунт, на который подписано 37 тысяч человек, где она делится советами насчет здорового образа жизни и демонстрирует стройное и мускулистое тело в бикини. Так, в одном из недавних постов она рассказала, что сохранять красоту ей помогают несколько правил.

В первую очередь 64-летняя инфлюэнсерша призвала регулярно заниматься спортом и пить много воды. Кроме того, она порекомендовала уделять сну от семи до девяти часов в сутки и сбалансировать свой рацион. По мнению юзерши, следует отдавать предпочтение преимущественно растительной пище и отказаться от молочной продукции, полуфабрикатов и рафинированного сахара, которые ускоряют процесс старения. Также необходимо увлажнять кожу, использовать солнцезащитный крем и освоить техники медитации и релаксации, которые улучшают состояние ума и тела, отметила 60_isthenew_40.

«Узнавайте новое, будьте любопытны. Это заставляет мозг работать. Наслаждайтесь жизнью! Веселитесь и смейтесь! Улыбка — одно из лучших антивозрастных средств на свете!» — заключила она.