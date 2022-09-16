Женщина раскрыла секрет привлекательности в 52 года

Молодо выглядящая блогерша Элла раскрыла секрет своей привлекательности в 52 года. Соответсвующие ролики появились на ее странице в TikTok, насчитывающей 47,5 тысячи лайков.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пользовательница сети рассказала, что люди всегда ошибочно принимают ее за 20-30-летнюю женщину из-за отсутствия морщин на лбу и вокруг глаз. По словам инфлюэнсера, массаж лица, который она разработала самостоятельно, помогает ей добиться такой моложавой внешности.

В одном из последних постов блогерша порекомендовала зрителям смотреть вверх, вниз, влево и вправо в течение десяти секунд, чтобы предотвратить появление заломов на коже. В то же время избавиться от второго подбородка ей помогло упражнение, согласно технике которого необходимо положить руки на шею и вытянуть челюсть вперед на несколько секунд.