На что обратить внимание при уходе за наращенными ресницами

Есть ли что-нибудь более тревожное, чем грязные наращенные ресницы? Со временем на наращенных ресницах накапливаются неприглядные остатки макияжа, омертвевшая кожа, жир и грязь.

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Знаете ли вы, как чистить наращенные ресницы или как ухаживать за наращенными ресницами?

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К сожалению, большинство людей не знают, как их почистить, не испортив. Но вы можете очищать ресницы два раза в день, используя мягкую щетку, очищающее средство для ресниц и чистую воду, не повреждая их. При этом обезжириватель для наращивания ресниц можно заказать прямо сейчас.

Надежный способ продлить жизнь вашим макияжам — это их мыть.

Специалисты встречают много клиентов, которые приходят на наращивание ресниц с грязными ресницами. Это потому, что большинство людей думают, что чистка наращенных ресниц может повредить клей. Правда в том, что связь держится дольше, когда ресницы очищены от грязи и остатков макияжа.

Чистка ресниц может продлить их жизнь и предотвратить инфекции. Если вы не моете наращенные волосы, это означает, что бактерии будут продолжать накапливаться и попадут вам в глаза.

Жир, грязь и косметика приводят к образованию корки, если их не очистить. Основная проблема, с которой сталкиваются специалисты по наращиванию ресниц, — это необходимость последующего ухода со стороны клиентов.

Строгая процедура мытья ресниц жизненно важна. Если вы не будете мыть наращенные волосы, бактерии «прилипнут» к вашим глазам и вызовут инфекцию.

Чистые ресницы держатся дольше: любите свои ресницы, и они ответят вам взаимностью. Неправильная чистка имеет те же последствия, что и небрежное отношение к наращенным ресницам: раздражение, плохой рост ресниц и инфекции.

Что будет, если не чистить наращенные ресницы?

Если не помыть наращенные ресницы, это приведет к блефариту и разрыву клея.

Блефарит возникает в результате избыточного бактериального роста вдоль основания ресниц. Это создает среду, в которой процветают организмы, вызывающие воспаление век.

Нарост разрушает клейкую связь наращивания. Когда клей ослабевает, наращенные ресницы начинают преждевременно отпадать. Эффект столь же нежелательный, сколь и быстротечный.

Регулярное мытье гарантирует, что ваши ресницы останутся целыми, пышными и полными. Используйте хорошее средство для наращивания ресниц, чтобы очищать накладные ресницы два раза в день, утром и вечером.