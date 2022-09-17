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2 часа назад

Самый эффективный способ вернуть молодость

Вечерняя Москва

Косметолог-дерматолог Наиля Максименко рассказала «Вечерней Москве» о том, какие существуют способы, чтобы вернуть утраченную молодость.

Самый эффективный способ вернуть молодость
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Самый эффективный способ вернуть молодость — хирургическое вмешательство. Сегодня популярен чек-лифт — эндоскопическая подтяжка лица без разрезов, — рассказала она.

Чаще всего эту процедуру делают вместе с блефаропластикой — коррекцией век. Однако звезды пользуются и менее заметными, но более эффективными процедурами, которые помогают достичь желаемого результата, заключила специалист.

Открытые части тела могут невольно выдавать реальный возраст женщины. Звездный косметолог Марият Мухина рассказала «Вечерней Москве» о скрытых маркерах старения. Так, основными проблемными зонами тела являются руки, шея, локти и колени. Многие женщины вкладывают огромные деньги в улучшение состояния лица, но забывают о других важных частях тела.

В пример косметолог привела руки голливудской актрисы Сары Джессики Паркер и колени Ольги Бузовой, которые выдают реальный возраст знаменитостей.

Красота,Марият Мухина,Сара Паркер,
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