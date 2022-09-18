Косметолог объяснила, как избежать синдрома «сахарного лица»

— Кроме того, важно отказаться от сладкого и мучного после 18:00. А в идеале после 16:00. Лучше вообще перейти на интервальное голодание и не есть ничего после шести часов вечера. За 16 часов голода организм будет чистить себя сам. Особенно этот метод актуален для женщин после 50 лет, так как в этом возрасте организм меняется каждый день, — уверена Мухина.