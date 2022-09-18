Врач назвала макияж со стрелками опасным для глаз

Макияж со стрелками может быть вреден для тех, кто носит контактные линзы, рассказала врач-офтальмолог Валерия Смирнова. В интервью изданию «Доктор Питер» она назвала и другие случаи, когда косметика может стать опасной для глаз.

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Офтальмолог отметила, что тем, кто носит контактные линзы, нужно быть осторожными с выбором макияжа. Косметику для лица следует выбирать гипоаллергенную и без большого количества отдушек. Людям с плохим зрением она посоветовала пользоваться офтальмокосметикой.

Также тем, кто имеет проблемы со зрением, нужно пользоваться косметическими средствами без масляных компонентов, так как они вредят линзам при попадании. Поэтому владельцам средств коррекции зрения придется применять косметику на водной основе и забыть про ультрастойкие средства макияжа, отметила врач.

«С осторожностью используйте рассыпчатые, сухие продукты и аэрозоли. Мелкие частички этих средств могут оседать на поверхности линзы, попадать под нее», — добавила Смирнова.

Наносить макияж следует после надевания мягких контактных линз. Если женщина пользуется жесткими газопроницаемыми линзами, то сначала ей нужно нанести косметику, а после надеть линзы. Удалять макияж и умываться перед сном можно только после снятия линз, напомнила офтальмолог.

Если частички косметики попадают под линзы, вызывая дискомфорт, то глаза нужно промыть офтальмологическим раствором или увлажняющими каплями. Если после этой процедуры дискомфорт не проходит, следует обратиться к офтальмологу, сказала Смирнова.

Врач также предупредила любительниц выразительных стрелок о том, что макияж с акцентом на глаза вредит их здоровью.

«Нельзя наносить макияж на ресничный край век и слизистую. Это мешает работе мейбомиевых желез в толще века и может провоцировать их воспаление и синдром сухого глаза», — подвела итог Смирнова.