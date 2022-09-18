3 лайфхака по уходу за волосами, которые пригодятся осенью

Осенью наши волосы подвергаются серьезным испытаниям, поэтому в сезон ветров и низких температур они нуждаются в максимально трепетном уходе и заботе. Как сохранить локоны блестящими и шелковистыми в этот период и подготовить к еще более суровой зиме, читайте в материале «Рамблера».

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Смените шампунь

Если летом вы пользовались средствами для жирных волос, переходите на шампуни для нормальных, а за сухими локонами ухаживайте продуктами для интенсивного увлажнения и питания. Используйте бальзамы и маски: осенью они служат дополнительной защитой для волос. Кстати, горячей водой осенью голову лучше не мыть, отдавайте предпочтение теплым или даже прохладным струям.

Избегайте горячих укладок

Воздействуя на волосы высокими температурами, вы только еще больше их травмируете, поэтому от утюжков и плоек лучше полностью отказаться, либо использовать их исключительно с мощной термозащитой. Что касается фена: чтобы минимизировать вред от прибора сушите локоны на минимальной мощности и расстоянии не меньше 15 сантиметров от волос.

Не забывайте про шапку