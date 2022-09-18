Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+29° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
2 часа назад

3 лайфхака по уходу за волосами, которые пригодятся осенью

Мира Маркина

Осенью наши волосы подвергаются серьезным испытаниям, поэтому в сезон ветров и низких температур они нуждаются в максимально трепетном уходе и заботе. Как сохранить локоны блестящими и шелковистыми в этот период и подготовить к еще более суровой зиме, читайте в материале «Рамблера».

3 лайфхака по уходу за волосами, которые пригодятся осенью
Фото: РамблерРамблер

Смените шампунь

Если летом вы пользовались средствами для жирных волос, переходите на шампуни для нормальных, а за сухими локонами ухаживайте продуктами для интенсивного увлажнения и питания. Используйте бальзамы и маски: осенью они служат дополнительной защитой для волос. Кстати, горячей водой осенью голову лучше не мыть, отдавайте предпочтение теплым или даже прохладным струям.

Избегайте горячих укладок

Воздействуя на волосы высокими температурами, вы только еще больше их травмируете, поэтому от утюжков и плоек лучше полностью отказаться, либо использовать их исключительно с мощной термозащитой. Что касается фена: чтобы минимизировать вред от прибора сушите локоны на минимальной мощности и расстоянии не меньше 15 сантиметров от волос.

Не забывайте про шапку

Отказываясь от головного убора, вы наносите вред локонам: из-за переохлаждения волосы могут стать тусклыми и безжизненными и начать сыпаться. Однако важно носить шапки только из натуральных материалов, потому что синтетические аксессуары могут создать парниковый эффект и принести еще больший урон локонам.

Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители