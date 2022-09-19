Корейская пластика — тренд сезона

Южная Корея, на сегодняшний день, стала не только конкурентоспособной на рынке косметики, но и превратилась в достойного амбассадора пластической хирургии. Корейский культ красоты, айдол-культура, медицинский туризм и самые популярные пластические операции в Корее — обо всем этом расскажет пластический хирург Отари Гогиберидзе.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Отари Гогиберидзе — ведущий пластический хирург, основатель клиники «Время красоты».

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Айдол-культура

Пластическая хирургия в Корее очень сильно развилась из-за понятия айдол-культуры. Быть идеальным и лучшим во всем — желание каждого здорового корейца.

С одной стороны, это отлично и такое отношение к жизни дало возможность мощного экономического рывка и развития страны, но с другой стороны — сформировало перегибы. Например, если ты недостаточно красив (по меркам общества), то тебя не возьмут на хорошую работу несмотря на твои способности, ум или талант. Вот и получается, что каждый второй кореец ложится под нож хирурга, мечтая соответствовать канонам корейской красоты, причем делают они это еще в подростковом возрасте.

Культ красоты в Корее

В обществе существует миф о том, что корейцы стремятся к европейской внешности, однако это совершенно не так. Понятие о красоте здесь абсолютно отличаются от наших представлений. Корейцы мечтают о больших глазах, очень маленьком носике и вытянутом v-образном подбородке, выглядит это все вместе, как картинка из аниме. Так, в топе пластических операций у корейцев — пластика лица, а вот спрос на операции по пластике тела, напротив, довольно низкий.

Самые популярные пластические операции

Главный тренд пластических операций в Корее — блефаропластика. И если наши женщины решаются на операцию, чтобы вернуть молодость, то у азиатов это скорее способ самовыразиться. Корейская молодежь прибегает к коррекции глаз для изменения формы верхнего века и получения характерной складки.

Вторая по популярности операция — ринопластика. Цель — подъем спинки носа и сужение крыльев. Маленький и узкий нос мечта всех кореянок. Кроме того, чтобы утонченность носа была максимальной, ринопластику дополнительно совмещают с пластикой кончика носа. Востребована также коррекция контура лица, когда из круглой формы делают овал или треугольник с модным, в этих краях вытянутым подбородком.

В чем преимущество корейской пластической хирургии?

В Корее пластическая хирургия — это культ, абсолютно нормальное явление, которое доступно каждому. Здесь не стесняются операционных вмешательств, а наоборот нарочито демонстрируют их друг другу.