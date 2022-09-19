Молодо выглядящая женщина раскрыла секрет красоты в 51 год

Модель и актриса Виктория Фезерстоун Пирс из Лондона, Англия, раскрыла секрет красоты в 51 год. Соотвествующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам 51-летней женщины, многие люди удивляются, когда узнают о ее возрасте. При этом в беседе с изданием Пирс отмечает, что она всегда выглядела молодо благодаря здоровому цвету лица.

Так, героиня материала рассказала журналистам, что в течение 20 лет придерживается веганства.

«Я действительно думаю, что когда вы едите такие продукты как фрукты, овощи и семена, кожа выглядит более свежей», — заявила она и пояснила, что в ее ежедневном рационе присутствуют нут, фасоль, авокадо и приготовленные на гриле овощи.

Кроме того, британка делает на завтрак протеиновый коктейль с овсянкой и бананом, а вечером она отказывается от ужина, поскольку не любит ощущать тяжесть в животе.