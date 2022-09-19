Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+22° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
25 минут назад

Какие неявные опасности есть у массажера для лица

Анна Шутова
Эльвира Юркевичэксперт

Многие женщины используют при домашнем уходе массажеры для лица. Однако иногда они могут нанести больше вреда, чем пользы. О неявных опасностях массажеров "Рамблеру" рассказала косметолог Эльвира Юркевич.

Какие неявные опасности есть у массажера для лица
Фото: Adobe StockAdobe Stock

По словам специалиста, существует много разновидностей массажеров для лица. Они необходимы, чтобы снять напряжение, улучшить кровообращение в этой зоне и тем самым воспрепятствовать появлению морщин. Однако, если не проконсультироваться с косметологом, можно себе только навредить.

Видео дня
У каждого вида аппаратов существуют свои противопоказания. Их обязательно нужно учитывать перед тем, как применять устройство. Для этого стоит посоветоваться со специалистом, при необходимости пройти обследование. Опасность возникает в том случае, когда человек не знает своих противопоказаний. Контакт аппарата с кожей может спровоцировать ухудшение состояния, и тогда придется проходить дополнительное лечение.
Эльвира Юркевич
Эльвира Юркевич Косметолог, основательница сети магазинов профессиональной косметики и космецевтики

Также косметолог отметила, что навредить здоровью может и неправильная работа с массажером для лица. Перед тем, как его использовать, необходимо обязательно прочитать инструкцию.

Если пользователь выполняет движения не по массажным линиями или действует без учета рекомендаций, данных в инструкции (длительность, сила воздействия и так далее). Такой подход становится причиной проблем с кожей или состоянием организма в целом. Чтобы избежать этого, всегда изучайте описание к аппарату перед тем, как его применять, и не забудьте проконсультироваться с врачом или косметологом.
Эльвира Юркевич
Эльвира Юркевич Косметолог, основательница сети магазинов профессиональной косметики и космецевтики
Красота,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители