Какие неявные опасности есть у массажера для лица

Многие женщины используют при домашнем уходе массажеры для лица. Однако иногда они могут нанести больше вреда, чем пользы. О неявных опасностях массажеров "Рамблеру" рассказала косметолог Эльвира Юркевич.
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По словам специалиста, существует много разновидностей массажеров для лица. Они необходимы, чтобы снять напряжение, улучшить кровообращение в этой зоне и тем самым воспрепятствовать появлению морщин. Однако, если не проконсультироваться с косметологом, можно себе только навредить.
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У каждого вида аппаратов существуют свои противопоказания. Их обязательно нужно учитывать перед тем, как применять устройство. Для этого стоит посоветоваться со специалистом, при необходимости пройти обследование. Опасность возникает в том случае, когда человек не знает своих противопоказаний. Контакт аппарата с кожей может спровоцировать ухудшение состояния, и тогда придется проходить дополнительное лечение.
Эльвира Юркевич Косметолог, основательница сети магазинов профессиональной косметики и космецевтики
Также косметолог отметила, что навредить здоровью может и неправильная работа с массажером для лица. Перед тем, как его использовать, необходимо обязательно прочитать инструкцию.
Если пользователь выполняет движения не по массажным линиями или действует без учета рекомендаций, данных в инструкции (длительность, сила воздействия и так далее). Такой подход становится причиной проблем с кожей или состоянием организма в целом. Чтобы избежать этого, всегда изучайте описание к аппарату перед тем, как его применять, и не забудьте проконсультироваться с врачом или косметологом.
Эльвира Юркевич Косметолог, основательница сети магазинов профессиональной косметики и космецевтики