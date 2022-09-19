Какие неявные опасности есть у массажера для лица

Если пользователь выполняет движения не по массажным линиями или действует без учета рекомендаций, данных в инструкции (длительность, сила воздействия и так далее). Такой подход становится причиной проблем с кожей или состоянием организма в целом. Чтобы избежать этого, всегда изучайте описание к аппарату перед тем, как его применять, и не забудьте проконсультироваться с врачом или косметологом.



Эльвира Юркевич Косметолог, основательница сети магазинов профессиональной косметики и космецевтики