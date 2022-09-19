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2 часа назад

TikTok-блогер лишилась безупречной улыбки из-за турецких виниров

Мира Маркина

Пользовательница TikTok с ником @cambellkenneford рассказала своим подписчикам о последствиях установки бюджетных виниров в Турции. Ролик стал вирусным и набрал более 350 тысяч просмотров.

Блогер лишилась безупречной улыбки из-за турецких виниров
Фото: tiktok.com/@cambellkennefordtiktok.com/@cambellkenneford

Блогер поделилась, что решилась на установку виниров в Турции из-за потенциальной дешевизны услуг местных стоматологов. Однако качество работы оказалось не на высшем уровне. Через четыре года после установки искусственных виниров девушка проглотила один из них во время приема пищи.

Теперь верхний ряд белоснежных зубов автора публикации выглядит не так безупречно.

“Жаль потраченных на ветер денег”, — резюмировала блогер.

В комментариях многие пользователи платформы TikTok выразили поддержку мисс Кэмбелл. Некоторые признались, что боятся оказаться в подобной ситуации – на месте блогера.

Ранее мы также рассказывали о том, какие неявные опасности есть у массажера для лица.

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