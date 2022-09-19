Блогерша показала лицо до и после ботокса и удивила подписчиков

Блогерша natashabally1 показала внешность до и после инъекции ботокса и удивила подписчиков. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.
На размещенных кадрах она продемонстрировала лицо до трансформации — с глубокими морщинами на лбу, в районе глаз и носогубных складок. Затем она предстала перед камерой после посещения косметолога: кожа посетительницы бьюти-студии стала упругой и гладкой. При этом женщина призналась, что к данной процедуре она прибегла впервые.
В свою очередь подписчики восхитились преображением юзерши.
«Вау, вот это трансформация», «Она превратилась в [американскую актрису] МегаМеган Фокс за шесть секунд», «Из 60 лет в 35», — прокоммен