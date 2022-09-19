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28 минут назад

Блогерша показала лицо до и после инъекции ботокса и удивила подписчиков

Lenta.ru

Блогерша natashabally1 показала внешность до и после инъекции ботокса и удивила подписчиков. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша показала лицо до и после ботокса и удивила подписчиков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах она продемонстрировала лицо до трансформации — с глубокими морщинами на лбу, в районе глаз и носогубных складок. Затем она предстала перед камерой после посещения косметолога: кожа посетительницы бьюти-студии стала упругой и гладкой. При этом женщина призналась, что к данной процедуре она прибегла впервые.

В свою очередь подписчики восхитились преображением юзерши.

«Вау, вот это трансформация», «Она превратилась в [американскую актрису] МегаМеган Фокс за шесть секунд», «Из 60 лет в 35», — прокоммен

Красота,Меган Фокс,
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