Женщина похудела на 40 килограммов и стала фитнес-моделью

Николетт Харпер из штата Квинсленд, Австралия, похудела на 40 килограммов и стала фитнес-моделью. Соотвествующий материал появился на сайте издания News.com.au.

Фото: unsplash.com unsplash.com

26-летняя австралийка рассказала, что во время учебы в школе она весила около 100 килограммов и носила одежду 18 размера (XXXL). По словам женщины, она завтракала едой из McDonald’s, а на ужин ела пиццу из Domino’s.

«Я всегда была самым большим ребенком в классе. Я ненавидела спортивные занятия и все, что связано с физическими упражнениями», — поделилась своими воспоминаниями Харпер и объяснила свое пристрастие к подобной пище тем, что ее не надо готовить и по сравнению с более здоровыми блюдами она является дешевой.

В то же время героиня материала пожаловалась, что ее тело постоянно подвергалось насмешкам со стороны одноклассников.

Lenta.ru

После окончания школы Харпер уехала в университет и начала худеть, поскольку у нее не было возможности есть все, что она захочет. Кроме того, из-за лишних килограммов она начала плохо себя чувствовать. Так, в первую очередь жительница Австралии попробовала диеты, направленные на быстрое похудение, из-за которых она переедала, поскольку сильно себя ограничивала.

«Я жаждала перемен, но не знала, как это сделать. Я обратилась за помощью к психологу по поводу моего компульсивного переедания, что очень помогло мне в моем выздоровлении и здоровом похудении», — сказала Харпер.

В заключение: в данный момент она работает тренером и выступает как фитнес-модель на соревнованиях.