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1 час назад

Популярная певица показала фигуру в бикини после родов

Мослента

Фигуру в купальнике через семь месяцев после родов показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса и певица, экс-участница группы Reflex Евгения Малахова.

Популярная певица показала фигуру в бикини после родов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Пожалуй, начну рабочую неделю так», — заявила популярная москвичка.

К посту артистка прикрепила несколько фотографий в желтом бикини.

Мослента

Большинство пользователей оценили фигуру 33-летней матери.

«Шикарная фигура», «Красотка», «Хорошенькая», — написали они. Нашлись и те, кто посчитал звезду слишком худой: «Кожа и кости», «Что с ножками? Совсем худенькие», «Чуть-чуть покушать бы не помешало».

Красота,Евгения Малахова,
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