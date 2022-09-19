Популярная певица показала фигуру в бикини после родов

Фигуру в купальнике через семь месяцев после родов показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актриса и певица, экс-участница группы Reflex Евгения Малахова.
«Пожалуй, начну рабочую неделю так», — заявила популярная москвичка.
К посту артистка прикрепила несколько фотографий в желтом бикини.
Большинство пользователей оценили фигуру 33-летней матери.
«Шикарная фигура», «Красотка», «Хорошенькая», — написали они. Нашлись и те, кто посчитал звезду слишком худой: «Кожа и кости», «Что с ножками? Совсем худенькие», «Чуть-чуть покушать бы не помешало».