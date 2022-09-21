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47 минут назад

49-летняя Хайди Клум появилась на публике в пиджаке на голое тело

Lenta.ruиещё 1

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум появилась на публике в наряде на голое тело и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

49-летняя Хайди Клум появилась на публике в пиджаке на голое тело
Фото: Lenta.ruLenta.ru

49-летняя знаменитость посетила красную дорожку, организованную в рамках открытия Недели моды в Милане. Для мероприятия она выбрала пиджак, оформленный золотистыми узорами и глубоким декольте. На размещенных кадрах видно, что под ним отсутствует бюстгальтер. Свой образ манекенщица дополнила длинными сапогами черного цвета и массивными кольцами.

Отмечается, что на красной дорожке к модели присоединилась ее дочь Лени Клум, которая приняла участие в показе модного бренда About You.

Ранее в сентябре Хайди Клум снялась в нижнем белье и разозлила фанатов. Знаменитость опубликовала в соцсетях видеоролик, в котором она танцует перед камерой в кружевном бюстгальтере и трусах. Однако некоторые поклонники возмутились ее поведением.

Красота,Хайди Клум,
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