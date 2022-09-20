Пластика для невест: 3 самые популярные операции перед свадьбой

Чтобы один из самых главных дней в жизни прошел безупречно, нельзя ничего упустить. Кроме списка гостей, музыки, цветов и выбора путешествия, нужно продумать платье и образ в целом. Для любой невесты это пункт номер один. А если всегда была мечта воспользоваться услугами эстетической медицины, то лучше это сделать до дня Х. Тогда и фото, и видео захочется пересматривать, показывать детям и внукам. Мы спросили у пластического хирурга, какие операции особенно востребованы у невест.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Тигран Алексанян — доктор медицинских наук, пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic. Любые изменения во внешности лучше планировать заранее. Минимальный срок — полгода. Все этапы реабилитации будут позади, новое отражение в зеркале станет привычным и любимым. А дальше, в комфортном режиме, можно будет закрыть все этапы подготовки к торжеству.

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Сделать ушки

Оттопыренные ушки всегда умиляют, если перед нами очаровательный малыш. Но во взрослом возрасте редко кому удается принять лопоухость как привлекательную изюминку. Это, как минимум, не нравится, и тогда девушка всячески скрывает не достаточно красивые уши под распущенными волосами, а иногда это и вовсе становится психологической проблемой. Новый рельеф ушек — быстрая и достаточно легкая операция для хирурга. Быстро проходит и восстановление. Проводится под местным обезболиванием и занимает не больше двух часов. Кроме неправильного строения, отопластика убирает вислоухость и ярко выраженную асимметрию. После такой процедуры, выбор причесок возрастет в разы, а идеальные ушки можно будет украсить деликатными пусетами или длинными роскошными серьгами.

Открыть глаза

Современный ритм жизни, работа за компьютером, телефоны, экология и отсутствие возможности часто и полноценно отдыхать, очень влияют на внешний вид глаз. И уставший вид с отеками, мешками и темными кругами может появиться уже в молодом возрасте. Надо ли говорить о том, что глаза могут не просто выдать возраст, но и значительно его увеличить? Конечно, кремы и патчи хороши, но не так эффективны, как блефаропластика. Именно эта операция гарантирует яркий и свежий взгляд. А это почти стопроцентный успех фотографий! И, кстати, именно изменение нижнего и верхнего века помогут лицу удержать молодость еще на много лет.

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