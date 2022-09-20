«Моя любимая черта внешности»: блогерша отказалась сбрить монобровь

«В детстве надо мной издевались за монобровь, за низкий рост, за волосы на теле и за многое другое. Из-за этого я была очень неуверенной в себе, и мне потребовалось очень много времени, чтобы себя полюбить. Мне грустно, что есть женщины, чья самооценка также пострадала из-за однобокого взгляда на красоту, из-за того, что мы фокусируемся на мнении мужчин. На самом деле не существует единого стандарта привлекательности», — заявила Джонель.