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11 минут назад

Блогерша отказалась сбрить монобровь фразой «это моя любимая черта внешности»

Lenta.ru

Блогерша Кена Джонель из Остина, штат Техас, США, отказалась избавляться от сросшихся бровей фразой «это моя любимая черта внешности». Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

«Моя любимая черта внешности»: блогерша отказалась сбрить монобровь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала густые брови, которые срослись в области надпереносья. При этом она отметила, что из-за данной особенности подвергалась оскорблениям в соцсетях со стороны хейтеров. По словам американки, ее сравнивали с обезьяной и велели покончить с собой. Однако инфлюэнсерша заявила, что любит указанную растительность на своем лице.

«В детстве надо мной издевались за монобровь, за низкий рост, за волосы на теле и за многое другое. Из-за этого я была очень неуверенной в себе, и мне потребовалось очень много времени, чтобы себя полюбить. Мне грустно, что есть женщины, чья самооценка также пострадала из-за однобокого взгляда на красоту, из-за того, что мы фокусируемся на мнении мужчин. На самом деле не существует единого стандарта привлекательности», — заявила Джонель.

В июле датская блогерша Эльдина Джаганжак, которая прославилась в сети благодаря сросшимся бровям, рассказала о реакции окружающих на ее необычную внешность. По словам девушки, незнакомые мужчины часто критикуют ее внешний вид и обзывают.

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