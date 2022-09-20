Какие операции нельзя переделывать больше одного раза

Не всегда по жизни результат совпадает с ожиданиями, как в известном нам меме «Ожидание vs реальность». Такие ситуации случаются и в пластической хирургии. Иногда пациенты бывают не в восторге от результата, поэтому операцию приходится переделывать. Какие могут возникнуть причины для повтора пластики и существуют ли операции, которые нельзя переделывать? Ответит доктор медицинских наук, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян.

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Тигран Алексанян эксперт по ринопластике, доктор медицинских наук, главный врач клиники Art Plastic

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По каким причинам чаще всего пациенты обращаются за повторной операцией?

Результат недостаточно удовлетворяет пожелания пациента

Многие пациенты возвращаются на повторную операцию, так как считают, что эффект от пластики недостаточно ярко выражен. Например, по статистике, 25% женщин повторно переделывают операцию по увеличению груди, чтобы добавить больше объема. А некоторые возвращаются, чтобы удалить импланты, так как со временем понимают, что большая грудь доставляет им неудобства. Бывает и так, что пациенты не слышат советы хирурга во время консультаций и просят сделать по-своему. В итоге полученный эффект не совпадает с ожиданиями пациента или смотрится некорректно. Конечно, опытному специалисту виднее, какой нос будет смотреться на вашем лице органичнее или какой размер груди будет выглядеть гармоничнее, поэтому лучше довериться мнению профессионала.

Некорректный результат пластической операции

Не все хирурги являются компетентными специалистами в своей области, и даже опытный пластический хирург не всегда может спрогнозировать результат на 100%. Например, эффект от ринопластики может быть абсолютно непредсказуемым, если ее не сделать в комплексе с септопластикой — коррекцией внутреннего строения носа. Все дело в том, что у девяти из десяти пациентов имеется искривление носовой перегородки, и если не исправить это в комплексе, то со временем новый красивый нос под давлением перегородки может «поплыть» и операцию придется переделывать. Но не всегда в плохом результате виноват хирург. Часто пациенты, выходя за порог клиники, забывают о рекомендациях хирурга на период реабилитации. Это чревато неправильным заживлением, неправильным срастанием, вследствие чего происходит деформация прооперированной области и возникает некорректный результат.

Травмы прооперированной области

В период реабилитации прооперированная область является крайне уязвимой, но не всегда у пациента получается избежать неприятного происшествия. Травмы можно получить в результате ДТП, в быту, в спортзале, неудачно упасть или удариться. Нередко такие случаи происходят после ринопластики. Период восстановления после пластики носа довольно длительный, формирование новой скульптуры носа процесс хрупкий, деформацию результата может спровоцировать любая минимальная травма. Конечно, полученные травмы прооперированной области требуют срочной повторной пластики.

Истечение «срока годности» пластической операции

Не все пластические операции гарантируют пожизненный результат. Например, блефаропластика сохраняет эффект максимум 10-15 лет, после чего возрастные изменения в области вокруг глаз снова дают о себе знать. Эффект липофилинга также может со временем уйти, все зависит от генетики, возраста и соблюдения рекомендаций хирурга.

Какие операции нельзя переделывать?

К пластике с однократным оперативным вмешательством относятся операции, у которых основные показания имеют не только эстетическую составляющую, но и медицинскую.

Риносептопластика

Операция заключается в комплексной коррекции внешнего и внутреннего строения носа. С помощью риносептопластики можно убрать имеющееся искривление носовой перегородки, которое приносит дискомфорт в виде заложенности носа, проблем с дыханием, храпа, кислородной недостаточности и т. д. По этим причинам риносептопластика часто делается по медицинским показаниям. Если оперативное вмешательство было проведено успешно и пациент доволен результатом, то специалисты не рекомендуют делать повторную операцию, так как нос имеет сложное индивидуальное внутреннее строение, а процесс реабилитации пациента крайне сложный, необходимо максимально беречь прооперированную область. Если что-то пойдет не по плану, то есть риски повторного искривления носовой перегородки, что повлияет и на внешний вид носа.

Отопластика

Коррекция формы ушей — это операция, которая выполняется один раз в жизни. Если показанием к проведению операции является лопоухость и результат после пластики устраивает пациента, то повторять такую операцию нельзя. Решаясь на отопластику, необходимо крайне внимательно подходить к выбору хирурга, так как повторно изменить форму ушей очень сложно, практически невозможно. Отопластика делается один раз и на всю жизнь, а эффект от операции заметен с первых минут.

Хейлопластика

Хейлопластика — это коррекция формы губ. Изначальным предназначением данной операции было устранение такого врожденного дефекта, как заячья губа. Позже пластику губ стали делать в эстетических целях: скорректировать форму, визуально добавить объема, убрать большое расстояние между верхней губой и кончиком носа. Такая операция делается только один раз, так как в процессе коррекции губ хирург иссекает лишние ткани пациента в области вокруг губ, оставшаяся кожа натягивается и подшивается. Повторное оперативное вмешательство в данной зоне будет уже невозможно, так как результатом станут неестественные натянутые губы и неподвижная нижняя часть лица.

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