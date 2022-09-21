Что нужно знать про патчи для глаз

При покупке средств, помогающих решить такие проблемы, как отёчность под глазами, тёмные круги и морщины, важно покупать средства, специально предназначенные для области под глазами. Проблема в том, что у нас два лимфатических узла под глазами. Так, например, если вы пьёте вино или употребляете много соли, под глазами скапливается жидкость, которая может вызвать мешки. Кожа под глазами примерно на 40% тоньше, чем везде, что делает её более восприимчивой к солнечным повреждениям. К сожалению, глаза могут проявлять признаки старения уже в возрасте двадцати пяти лет — особенно если вы курите. Что делать?
Мы поговорили с Ириной Галко, ведущим косметологом MIXIT, о «волшебной палочке» в вопросах ухода за деликатной кожей под глазами — патчах.
Патчи — это маска для локального применения. Патчи пропитаны эссенцией, состоящей из воды и различных увлажняющих, питательных, успокаивающих и улучшающих микроциркуляцию компонентов.
У гидрогелевых патчей главный компонент — полимер, получаемый из морских водорослей. Гидрогель позволяет составу не высыхать, чтобы активные компоненты не испарялись, а постепенно проникали в кожу. Гидрогелевые патчи плотно прилегают к коже, создавая окклюзию, которая обеспечивает эффективное проникновения активных компонентов.
Тканевые патчи — сделаны из хлопка или биоцеллюлозы. Ткань пропитана эссенцией. В отличии от гидрогелевых патчей они не так плотно прилегают к коже и быстрее высыхают.
Жидкие патчи — это гелевая текстура, которая наносится на область под глазами плотным слоем. Их особенность в том, что они достаточно быстро впитываются и не мешают активным действиям, в отличии от гидрогелевых и тканевых, в которых лучше находиться полусидя или лёжа.
Отличие между собой у всех патчей — это формат и удобство проведения процедуры, каждый сам для себя выбирает более удобную форму.
Ночью микроциркуляция замедляется из-за неподвижности век, поэтому компоненты, притягивающие влагу, будут вызывать отёчность. Гидрогелевые и тканевые патчи отдают коже питательные компоненты первые 15-20 минут, поэтому держать их дольше на коже нельзя, так как по истечении времени они начнут забирать влагу из кожи.
Если тёмные круги — спутники человека с раннего возраста, то скорее всего это анатомическая особенность.
В зоне век кожа очень тонкая и пронизана большим количеством капилляров — это и является причиной тёмных кругов под глазами, так как капилляры просто просвечиваются через кожу. Так же под кожей в области нижнего века находится круговая мышца глаза, и при слишком тонкой коже она просвечивается, что также является причиной тёмных кругов под глазами. В данном случае патчи будут увлажнять, уменьшать отёчность, но повлиять на тёмные круги не смогут.
Так же патчи не смогут устранить приобретённый или врождённый пигмент кожи — причиной которого может быть генетическая предрасположенность либо нарушение в работе органов печени или желчного пузыря, когда именно кожа пигментируется и приобретает жёлто-коричневый оттенок.
То же самое касается сердечных, эндокринных и других заболеваний, которые приводят к тёмным кругам и отёкам. Но такие проблемы обычно появляются не спонтанно, а являются хроническими.
А вот уменьшить проявления отёчности и тёмных кругов, связанных с нарушением кровоснабжения в следствии переутомления, сидячего образа жизни, работы за компьютером, нехватки свежего воздуха, недосыпания патчи вполне могут. Также тёмные круги могут проявляться при обезвоживании, когда человек постоянно пребывает в помещениях с сухим воздухом и пьёт мало воды. Поэтому решать проблему необходимо комплексно.
Можно, складка никуда не денется, но кожа будет более увлажненной и гладкой.
Можно использовать утром каждый день, если в этом есть потребность, можно 2-3 раза в неделю, можно как экспресс процедуру перед важным мероприятием. Патчи наносятся после очищения и тонизирования кожи, затем наносятся сыворотки и крема.