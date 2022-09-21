Что нужно знать про патчи для глаз

При покупке средств, помогающих решить такие проблемы, как отёчность под глазами, тёмные круги и морщины, важно покупать средства, специально предназначенные для области под глазами. Проблема в том, что у нас два лимфатических узла под глазами. Так, например, если вы пьёте вино или употребляете много соли, под глазами скапливается жидкость, которая может вызвать мешки. Кожа под глазами примерно на 40% тоньше, чем везде, что делает её более восприимчивой к солнечным повреждениям. К сожалению, глаза могут проявлять признаки старения уже в возрасте двадцати пяти лет — особенно если вы курите. Что делать?

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Мы поговорили с Ириной Галко, ведущим косметологом MIXIT, о «волшебной палочке» в вопросах ухода за деликатной кожей под глазами — патчах.

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Что такое патчи?

Патчи — это маска для локального применения. Патчи пропитаны эссенцией, состоящей из воды и различных увлажняющих, питательных, успокаивающих и улучшающих микроциркуляцию компонентов.

Какие они бывают — в чем их отличия между друг другом?

У гидрогелевых патчей главный компонент — полимер, получаемый из морских водорослей. Гидрогель позволяет составу не высыхать, чтобы активные компоненты не испарялись, а постепенно проникали в кожу. Гидрогелевые патчи плотно прилегают к коже, создавая окклюзию, которая обеспечивает эффективное проникновения активных компонентов.

Тканевые патчи — сделаны из хлопка или биоцеллюлозы. Ткань пропитана эссенцией. В отличии от гидрогелевых патчей они не так плотно прилегают к коже и быстрее высыхают.

Жидкие патчи — это гелевая текстура, которая наносится на область под глазами плотным слоем. Их особенность в том, что они достаточно быстро впитываются и не мешают активным действиям, в отличии от гидрогелевых и тканевых, в которых лучше находиться полусидя или лёжа.

Отличие между собой у всех патчей — это формат и удобство проведения процедуры, каждый сам для себя выбирает более удобную форму.

Можно ли наносить патчи на ночь и ложиться с ними спать?

Ночью микроциркуляция замедляется из-за неподвижности век, поэтому компоненты, притягивающие влагу, будут вызывать отёчность. Гидрогелевые и тканевые патчи отдают коже питательные компоненты первые 15-20 минут, поэтому держать их дольше на коже нельзя, так как по истечении времени они начнут забирать влагу из кожи.

В каких ситуациях патчи реально работают, а в каких надо обращаться к врачу?

Если тёмные круги — спутники человека с раннего возраста, то скорее всего это анатомическая особенность.

В зоне век кожа очень тонкая и пронизана большим количеством капилляров — это и является причиной тёмных кругов под глазами, так как капилляры просто просвечиваются через кожу. Так же под кожей в области нижнего века находится круговая мышца глаза, и при слишком тонкой коже она просвечивается, что также является причиной тёмных кругов под глазами. В данном случае патчи будут увлажнять, уменьшать отёчность, но повлиять на тёмные круги не смогут.

Так же патчи не смогут устранить приобретённый или врождённый пигмент кожи — причиной которого может быть генетическая предрасположенность либо нарушение в работе органов печени или желчного пузыря, когда именно кожа пигментируется и приобретает жёлто-коричневый оттенок.

То же самое касается сердечных, эндокринных и других заболеваний, которые приводят к тёмным кругам и отёкам. Но такие проблемы обычно появляются не спонтанно, а являются хроническими.

А вот уменьшить проявления отёчности и тёмных кругов, связанных с нарушением кровоснабжения в следствии переутомления, сидячего образа жизни, работы за компьютером, нехватки свежего воздуха, недосыпания патчи вполне могут. Также тёмные круги могут проявляться при обезвоживании, когда человек постоянно пребывает в помещениях с сухим воздухом и пьёт мало воды. Поэтому решать проблему необходимо комплексно.

Можно ли, например, патчи от морщин наносить не только на область вокруг глаз, но и, например, на носогубную складку?

Можно, складка никуда не денется, но кожа будет более увлажненной и гладкой.

Как часто можно использовать патчи? Как их правильно сочетать с умыванием/нанесением крема/сыворотки для лица — какая последовательность?